首間「月老駐駕洗衣店」8／9登場！北市七夕趣味玩　還有代客祭祀

▲明（3日）鬼門開，進入華人的祭祀旺季。圖為平安龜、金錢龜等拜拜用甜點。（圖／李亭香提供）



記者彭懷玉／台北報導

明（3日）鬼門開，接著10日就是七夕，以下整理北市2處趣味活動、1處還提供代客祭祀。「士林饗樂購 夜夜吃情話」從今（2日）起登場，完成打卡可領百元商圈現金抵用券、參加抽獎；信義區萬秀洗衣店8月9日至8月11日將迎來霞海城隍廟月下老人駐駕，並舉辦「渣男渣女」二手衣義賣和姻緣聯誼牆活動。

士林夜市「士林饗樂購夜夜吃情話」

台北市商業處攜手士林夜市商圈逾150間特色店家，今（2日）至8月17日的每周五、六，推出「士林饗樂購 夜夜吃情話」活動，與知名插畫家「啊宣ASUAN」合作，打造限時聯名「痴情拍貼機」，只要在活動地點完成指定打卡任務，即可獲得限量百元商圈現金抵用券「夜YA券」及聯名拍貼機體驗券「痴情拍貼券」，獎項總價值55萬元。此外，活動邀請到宣傳大使孫名妤今日擔任一日店長，以及插畫家啊宣ASUAN出席8月10日見面會。同時還有線上抽獎活動，獎項包含Airpods及商圈特色商品。

▲▼延續與台北霞海城隍廟合作公益的傳統，萬秀洗衣店將在8月9日至8月11日化身世界首間「月老駐駕的洗衣店」；8月10日「月老派對」。（圖／萬秀洗衣店提供）

萬秀洗衣店「月老駐駕的洗衣店」

七夕聯誼活動又來了！延續與台北霞海城隍廟合作公益的傳統，萬秀洗衣店將在8月9日至8月11日化身世界首間「月老駐駕的洗衣店」，有機會得到月下老人姻緣御守，更將透過現場擲筊活動、月老甜茶shot，牽起大家的姻緣線。另有「渣男渣女」二手衣義賣、姻緣聯誼牆活動，並於8月10日晚間聯合「國語作業簿」DJ MR.SKIN 賴皮，舉辦「月老，不要放棄我！」派對，相關所得盈餘用以支持台北霞海城隍廟公益計畫。

▲▼李亭香請到醒心宮駐廟道長為大家提供專屬祈福服務；選定每月初二、十六或初一、十五等重要的祭祀時間，額外加贈專人代拜服務。（圖／李亭香提供）



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