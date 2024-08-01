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台灣旅客「赴泰人數飆70%」創新高　泰觀局：永久免簽是努力目標

▲▼泰國旅遊，曼谷旅遊，曼谷Big C超市。（圖／記者蔡玟君攝）

▲泰國曼谷旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

記者彭懷玉／台北報導

受益於台人赴泰國免簽證，泰國觀光局今（1日）透露赴泰人次再創新高，與2019年同期相比成長60-70%。而問及免簽措施是否長期適用？泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓表示，永久免簽是各單位的理想、和持續邁向的方向。

▲泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓。（圖／記者彭懷玉攝）

▲泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓。（圖／記者彭懷玉攝）

泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓去年8月甫上任，曾任泰觀局香港辦事處的她，在其任內創下2018年、2019年香港旅客赴泰旅遊人次達100萬佳績，因此又被稱為「百萬處長」，泰國在2023年11月10日開放對台灣旅客免簽，今年7月再宣布延長，消息一出，隨即引來泰國旅遊熱潮。

▲泰國清邁,清邁國際機場,清邁街景,泰國旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲泰國清邁街景。（圖／記者彭懷玉攝）

莎莉蔓說，免簽政策實施至今，可明顯看到赴泰旅遊市場急遽飆升，跟2019年同期相比，約成長60-70%，2019一整年共有78萬台人赴泰，但光是今年1月至7月25日就達到61萬人次，可望今年底順利突破100萬人次，相信能比預期更快達標，也有賴旅行社、航空公司和媒體共同宣傳。

▲▼泰國簽證,泰國觀光簽證，泰簽。（圖／記者蔡玟君攝）

▲過去赴泰旅遊要辦簽證，自由行新台幣1,200元，請旅行社代辦約1,500-1,600元。（圖／記者蔡玟君攝）

至於免簽措施是否會永久實施，也是民眾關注的議題。莎莉蔓說，台灣是泰國政府、觀光單位相當重視的市場，免簽不只讓旅客方便，也讓旅行社更容易規劃，言語中透露「沒有宣布到何時結束，就是一直持續下去」不過，話鋒一轉，她笑稱「未來變化大」，莎莉蔓指出「永久免簽是最理想狀況，會是各單位必須努力的共同目標。」

另外，就有業者透露，目前說對台灣永久免簽，除非政策需要；不過泰國政府說變就變，觀光客一多，也許觀光稅都要收了。

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