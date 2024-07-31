桃園台茂「300秒煙火秀」8／3施放！30攤市集、布麗見面會免費逛

▲大稻埕夏日節今（31日）舞台擴大演出、加碼近3000發的300秒煙火。（圖／台北市觀傳局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

今晚8點將迎接加倍放送的「大稻埕300秒煙火秀」，不只台北，為慶祝25周年，桃園台茂購物中心也會於8月3日晚間7點45分施放「夏日煙火秀」，300秒煙火綻放天際；以及2場超級IP人偶見面會「妙妙犬布麗」及「蓋比的娃娃屋」可以遛小孩，七夕市集則從8月10日起開逛，北部人可作為出遊參考。

▲8月3日晚間7時45分將施放「夏日煙火秀」。（圖／台茂購物中心提供）



台茂購物中心一年中會施放多次煙火秀，再來下一場就是8月3日的「夏日煙火秀」，預計會300秒璀璨煙火，以城堡為背景，讓民眾近距離欣賞低空煙火的魅力。

▲8月10日下午4點有「妙妙犬布麗見面會」。（圖／台茂購物中心提供）



暑假不知要到哪遛小孩的家長，8月10日下午4點有「妙妙犬布麗見面會」，布麗和賓果會登台，8月24日同時段則迎來「蓋比的娃娃屋見面會」，讓小孩跟貓咪蓋比一起唱跳玩樂，歡度暑假最後一個周末。

▲▼在8月10到11日、8月24到25日安排2場戶外美食市集；LittleSun手創造型包子饅頭。（圖／台茂購物中心提供）



擁有占地超過5000坪的公園綠地，在8月10到11日、8月24到25日安排2場戶外美食市集，分別嚴選超過30個攤位、餐車，從下午3點起陸續開賣。七夕市集8月10日為期兩天登場，從下午3點起還有街頭藝人表演，攤位包含人氣排隊餐車不思閣小米甜甜圈、方人也鮮奶麻糬及胖子修炭烤美食，還有肉桂捲、雞蛋糕、台式滷味、脆皮豬、飲料冰品及文創手作飾品等。到了8月24日換上八月市集，展攤內容待確認。

▲桃園台茂購物中心25周年活動一覽表。（圖／記者彭懷玉製表）