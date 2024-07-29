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大阪新地標「GRAND GREEN OSAKA」9月開幕　3間亮點飯店搶先看

▲▼大阪梅北公園南面公園。（圖／グラングリーン大阪開発事業者）

▲「GRAND GREEN大阪」梅北公園南面公園。（圖／グラングリーン大阪開発事業者）

記者蔡玟君／綜合報導

大阪下半年最矚目亮點，就是位於JR大阪站最新商業設施「GRAND GREEN大阪」的商店與餐廳將於9月6日開幕。除了日前已經曝光的亮點餐飲店家外，《東森新媒體ETtoday》進一步整理位於該區域的3間最新亮點飯店，包括日本首間「Canopy by Hilton」將同步於9月6日開幕，還有日本首間「華爾道夫酒店」將進駐，預計於2025年開幕。

「GRAND GREEN大阪（GRAND GREEN OSAKA）」鄰近JR大阪站，是梅田地區最重要的梅北區2期地區開發計劃，該區域結合公園、餐廳、咖啡廳、SPA中心、商辦、市集、飯店等多樣化功能，預計從9月6日起陸續開放營業。

▲▼梅北公園北面公園。（圖／グラングリーン大阪開発事業者）

▲梅北公園北面公園。（圖／グラングリーン大阪開発事業者）

梅田地區本來就是大阪飯店一級戰區，GRAND GREEN大阪的開幕將陸續帶來3間亮點飯店，包括希爾頓酒店集團旗下在日本首間生活品味旅宿品牌「Canopy by Hilton Osaka Umeda」，阪急阪神第一飯店集團所屬的「Hotel Hankyu Gran Respire Osaka」，以及希爾頓集團旗下最頂級奢華酒店品牌「華爾道夫」也將進駐，也是華爾道夫酒店首次進駐日本，3間飯店預計提供共1042間客房。

▲▼大阪Canopy by Hilton Osaka Umeda。（圖／Canopy by Hilton提供）

▲▼大阪Canopy by Hilton Osaka Umeda將於9月6日開幕。（圖／Canopy by Hilton提供）

▲▼大阪Canopy by Hilton Osaka Umeda。（圖／Canopy by Hilton提供）

1.Canopy by Hilton Osaka Umeda

Canopy by Hilton是希爾頓酒店集團旗下的Life Style旅宿品牌，日本首間品牌飯店就位於GRAND GREEN大阪，將於9月6日開幕，現在已經開放訂房。

Canopy by Hilton Osaka Umeda全館共有308間客房，設有頂樓酒吧、餐廳，1樓面對公園景觀更設有咖啡廳，以及24小時健身房。客房設計融入豐臣秀吉的旗號「千成葫蘆」、千利休的茶道等代表大阪發展歷史與人文元素，色系分為代表水都大阪的河藍色，以及代表梅北公園的「梅北綠」，在房內白天能俯瞰梅北公園與淀川，晚上則能欣賞城市夜景。

▲▼大阪Hotel Hankyu Gran Respire Osaka。（圖／翻攝自GRAND GREEN OSAKA官網）

▲大阪Hotel Hankyu Gran Respire Osaka。（圖／翻攝自GRAND GREEN OSAKA官網）

2.Hotel Hankyu Gran Respire Osaka

「Gran Respire」是阪急阪神第一飯店集團所創的最新旅宿品牌，比2019年同集團推出的旅宿品牌「RESPIRE」更高等級，意圖在都會中提供更安心、自然與高品質的大人系旅宿。

根據業者規劃，「Hotel Hankyu Gran Respire Osaka」預計於2025年3月開幕，全館共482間客房、以雙人房為主，並設有住宿旅客專屬Lounge、餐廳、酒吧、健身房等設施。

▲▼大阪華爾道夫酒店。（圖／オリックス株式会社提供）

▲▼大阪華爾道夫酒店將是日本首間華爾道夫酒店。（圖／オリックス株式会社提供）

▲▼大阪華爾道夫酒店。（圖／オリックス株式会社提供）

3.大阪華爾道夫酒店（Waldorf Astoria Osaka）

最受旅客期待的，就是希爾頓酒店集團旗下最頂級奢華酒店品牌「華爾道夫」將進駐日本，日本首間飯店就是「大阪華爾道夫酒店」。

酒店將提供252間客房，客房坪數從15坪起跳，讓金字塔頂端旅客享受最道地的「華爾道夫服務」，館內設有品牌代表Lounge與酒吧設施「Peacock Alley」，還有餐廳、室內泳池、健身房、餐廳、SPA等多樣化設施，預計將於2025大阪萬博前開幕。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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