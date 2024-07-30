ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

東京「鬼太郎茶屋」8／4結束營業　業者曝原因：建築太老舊

▲▼東京鬼太郎茶屋將結束營業。（圖／翻攝自鬼太郎茶屋官網）

▲東京鬼太郎茶屋將結束營業。（圖／翻攝自鬼太郎茶屋官網）

記者蔡玟君／綜合報導

鬼太郎粉絲注意了！位於東京深大寺的「鬼太郎茶屋」在官網貼出公告，宣布只營業至8月4日為止，未來會努力尋找新的店址與粉絲相見。

▲▼東京鬼太郎茶屋將結束營業。（圖／翻攝自鬼太郎茶屋官網）

▲鬼太郎茶屋提供各種周邊商品販售，也可以在店內享用甜點飲品。（圖／翻攝自鬼太郎茶屋官網）

鬼太郎茶屋位於調布市，販售各種鬼太郎相關周邊商品，從漫畫、文具到圍裙應有盡有，店外還有鬼太郎的大型公仔能拍照，同時能在這裡享受妖怪抹茶套餐、寒天、果凍等茶點，以及收費制的畫廊，加上茶屋所在的老建築懷舊氛圍，吸引許多粉絲前往。

不過業者近日貼出公告表示，由於建築過於老舊，為了避免未來可能有重大事故影響遊客的安全，所以雖然已在當地經營20年，但仍決定只營業到8月4日為止，未來也會盡力尋找新的地點繼續營業，期待與旅客有再次相見的那一天。

▲▼東京鬼太郎茶屋將結束營業。（圖／翻攝自鬼太郎茶屋官網）

▲東京鬼太郎茶屋將結束營業公告。（圖／翻攝自鬼太郎茶屋官網）

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字： 東京旅遊 日本旅遊 亞洲旅遊 鬼太郎茶屋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

推薦閱讀

大苑子夏季限定「荔枝系列」回歸

大苑子夏季限定「荔枝系列」回歸

東京「鬼太郎茶屋」8/4結束營業

東京「鬼太郎茶屋」8/4結束營業

RAW熄燈前最後一季新菜8/1搶訂

RAW熄燈前最後一季新菜8/1搶訂

基隆老餅店推可以吃的金紙＆金元寶！

基隆老餅店推可以吃的金紙＆金元寶！

名勝世界郵輪延遲抵日！發1600消費金

名勝世界郵輪延遲抵日！發1600消費金

「左岸咖啡館」實體開張！

「左岸咖啡館」實體開張！

熱氣球光雕及台東最美星空音樂會接力演出

熱氣球光雕及台東最美星空音樂會接力演出

旅行刷神卡爽領機票！9張信用卡特色一次看

旅行刷神卡爽領機票！9張信用卡特色一次看

漢堡排嘉大巨蛋店8月上旬開幕

漢堡排嘉大巨蛋店8月上旬開幕

鹿野高台熱氣球光雕音樂會8月連開2場

鹿野高台熱氣球光雕音樂會8月連開2場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

平價牛排＋自助吧吃到飽只要360元！

上半年國際旅客最愛10旅遊地台灣上榜

江振誠宣布「RAW」12/31結束營業

桃園景福宮隱藏美食60元肝連滿滿一盤

獨／淡水煙火、無人機秀8/11起有2場

大阪新地標9/6開幕　3亮點飯店一次看

唐宮正式回歸！558元起蒙古烤肉吃到飽

超便宜！台北「網咖住宿」實訪開箱

開箱／富士山「跟團一日遊」全過程！

高雄11家「米其林新入選」一次看

熱門行程

最新新聞更多

大苑子夏季限定「荔枝系列」回歸

東京「鬼太郎茶屋」8/4結束營業

RAW熄燈前最後一季新菜8/1搶訂

基隆老餅店推可以吃的金紙＆金元寶！

名勝世界郵輪延遲抵日！發1600消費金

「左岸咖啡館」實體開張！

熱氣球光雕及台東最美星空音樂會接力演出

旅行刷神卡爽領機票！9張信用卡特色一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366