東京「鬼太郎茶屋」8／4結束營業　業者曝原因：建築太老舊

▲東京鬼太郎茶屋將結束營業。（圖／翻攝自鬼太郎茶屋官網）

記者蔡玟君／綜合報導

鬼太郎粉絲注意了！位於東京深大寺的「鬼太郎茶屋」在官網貼出公告，宣布只營業至8月4日為止，未來會努力尋找新的店址與粉絲相見。

▲鬼太郎茶屋提供各種周邊商品販售，也可以在店內享用甜點飲品。（圖／翻攝自鬼太郎茶屋官網）

鬼太郎茶屋位於調布市，販售各種鬼太郎相關周邊商品，從漫畫、文具到圍裙應有盡有，店外還有鬼太郎的大型公仔能拍照，同時能在這裡享受妖怪抹茶套餐、寒天、果凍等茶點，以及收費制的畫廊，加上茶屋所在的老建築懷舊氛圍，吸引許多粉絲前往。

不過業者近日貼出公告表示，由於建築過於老舊，為了避免未來可能有重大事故影響遊客的安全，所以雖然已在當地經營20年，但仍決定只營業到8月4日為止，未來也會盡力尋找新的地點繼續營業，期待與旅客有再次相見的那一天。

▲東京鬼太郎茶屋將結束營業公告。（圖／翻攝自鬼太郎茶屋官網）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）