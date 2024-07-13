親子同樂！桃園館推出夏季旅展豐富活動與設施

▲小烏來宇內溪戲水。

圖、文／桃園市政府觀光旅遊局提供

親子fun玩一夏：桃園館夏季旅展盛大登場

2024台北國際夏季旅展還剩3天，桃園市政府觀光旅遊局於B407攤位以「親子fun玩一夏」為主題，邀集多家桃園優質業者，包括中國青年旅行社、南方莊園渡假飯店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、臺灣客家茶文化館、隨緣茶空間及竹峰茗茶，帶來豐富的夏日親子活動和設施，邀請大家來桃園享受一個難忘的夏日假期。

16條精選遊程：親子上山避暑

中國青年旅行社精心規劃了16條豐富的親子遊程，包含「樂桃消暑-小烏來之旅」，讓您漫步在壯麗的瀑布之上，享受山林的愜意；「部落輕旅-泰雅部落體驗」，感受熱情的迎賓舞和獨特的狩獵文化；「星河山城-星空對話」，透過望遠鏡和專業講解認識宇宙奧秘；「沐浴山林-神木群欣賞」，與大自然親密接觸；「秘境時光-羅浮探索」，遠離都市喧囂；「行腳北橫-台七線漫行」，欣賞台灣縱貫北橫的大山大水。

豐富DIY體驗：寓教於樂

桃園的夏日不僅有豐富的品茶活動，還有各式適合小朋友的DIY體驗。「臺灣客家茶文化館」推出的「一日遛娃大作戰」，透過體力消耗、腦力考驗、爆發力挑戰和意志力挑戰等四大戰術，讓孩子在玩樂中學習。「隨緣茶空間」則提供茶葉製程、採茶體驗、宋代點茶和製茶餅等系列DIY活動，讓大家深入了解桃園的有機茶園和茶文化。百年茶園「竹峰茗茶」則推出茶園及坑子溪環境的生態導覽，提供茶品識茶、品茶的感官體驗，邀請親子一起了解當地生態及茶文化。

▲臺灣客家茶文化館-擂茶體驗。

▲隨緣茶空間-採茶體驗。



▲竹峰茗茶-品茶體驗。

多樣親子設施：住宿遊玩兩不誤

桃園的旅宿業者也推出多項親子設施。「南方莊園渡假飯店」7月1日至9月30日推出暑期限定活動，包括40米戶外綠地滑水道、夜間Dino充氣溜滑梯、室內水上氣墊闖關和小小考古源闖關活動，讓兩天一夜的假期充滿歡樂。「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」則推出暑期親子專屬住房專案，包括「威斯汀暑期學園」營隊活動、「露營野餐趣」的夢幻野外質感風格露營、「親子運動園地」的精彩運動體驗，以及「與毛孩同行」的寵物友善住房專案，讓賓客共度親子歡樂時光。

▲南方莊園渡假飯店-40米戶外綠地滑水道。

▲桃園大溪笠復威斯汀度假酒店-親子運動園地。

桃園市政府觀光旅遊局熱情邀請民眾前來桃園館體驗這個夏日的親子同樂活動，桃園館消費滿額憑發票還有好禮三重送，幸運餅乾禮盒、水壺、旅行收納袋通通帶回家。