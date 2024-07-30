ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

鬼月限定！台南最強女鬼散步路線8月登場　5導覽場次免費參加

▲▼台南最強女鬼散步導覽。（圖／台南市政府提供）

▲台南最強女鬼散步導覽又來了。上圖為辜婦媽廟。（圖／台南市政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

農曆七月即將到來，台南市政府今年再次推出鬼月限定「台南最強女鬼散步導覽路線」，並分為5個導覽場次，透過專業人員導覽下前往7個景點，讓遊客體驗陳守娘故事場景及民間傳說的軼聞故事。

▲▼台南最強女鬼散步導覽。（圖／台南市政府提供）

▲台南最強女鬼散步導覽帶領旅客用另一角度了解府城民間故事。（圖／台南市政府提供）

台南市政府表示，府城三大奇案之一陳守娘，以陳守娘大戰廣澤尊王，是台南人耳熟能詳的鬼故事，觀旅局推出台南最強女鬼散步導覽路線，以陳守娘為故事主題，希望遊客透過不同文史角度更認識台南。

▲▼台南最強女鬼散步導覽。（圖／台南市政府提供）

▲▼旅客可以穿梭在不同廟宇間，了解台南的故事。（圖／台南市政府提供）

▲▼台南最強女鬼散步導覽。（圖／台南市政府提供）

今年「台南最強女鬼散步導覽路線」將於8月4日、10日、17日、24日及31日舉行，導覽時間為下午3點45分至6點，共5場次、150位名額。路線將從辜婦媽廟出發，往前走訪東市場（台灣府署經歷廳）、府城隍廟、東獄殿、及相傳陳守娘鬥法的永華宮廣澤尊王、德化堂，最後到孔廟祠堂節孝祠陳守娘牌位安置處，讓遊客認識府城多元文化外，流傳民間鬼故事，其背後隱藏著淒美動人的洋蔥故事。

最強女鬼散步導覽即日起在活動官網開放報名、免費參加，觀旅局也特別準備府城隍廟的精美書籤及永華宮廣澤尊王加持過的平安符作為參加禮。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字： 台南旅遊 鬼月 農曆七月

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

男巨量耳屎嚇壞眾人　挖完後笑：聽很清楚

推薦閱讀

老爺酒店「從101走到礁溪」路線曝

老爺酒店「從101走到礁溪」路線曝

台灣首家「鳥貴族」落腳北市中山區

台灣首家「鳥貴族」落腳北市中山區

將小城堡搬入房內！苗栗6間親子住宿

將小城堡搬入房內！苗栗6間親子住宿

吃茶三千推出最新葡萄柚系列飲品

吃茶三千推出最新葡萄柚系列飲品

9萬積木免費送！拼多大就帶回家

9萬積木免費送！拼多大就帶回家

北市「40大納涼去處」！

北市「40大納涼去處」！

國泰航空「機票買1送1」即起開搶

國泰航空「機票買1送1」即起開搶

香港必遊「名人蠟像館」開箱超過百尊

香港必遊「名人蠟像館」開箱超過百尊

衣著有黃、紅　升級帆立貝吃到飽

衣著有黃、紅　升級帆立貝吃到飽

老爺酒店8條新玩法挑戰從101走到礁溪

老爺酒店8條新玩法挑戰從101走到礁溪

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

上半年國際旅客最愛10旅遊地台灣上榜

平價牛排＋自助吧吃到飽只要360元！

桃園景福宮隱藏美食60元肝連滿滿一盤

江振誠宣布「RAW」12/31結束營業

高雄11家「米其林新入選」一次看

大阪新地標9/6開幕　3亮點飯店一次看

獨／淡水煙火、無人機秀8/11起有2場

唐宮正式回歸！558元蒙古烤肉吃到飽

超便宜！台北「網咖住宿」實訪開箱

桃園限定！蜂巢布丁鋪滿整顆波士頓蛋糕

熱門行程

最新新聞更多

老爺酒店「從101走到礁溪」路線曝

台灣首家「鳥貴族」落腳北市中山區

將小城堡搬入房內！苗栗6間親子住宿

吃茶三千推出最新葡萄柚系列飲品

9萬積木免費送！拼多大就帶回家

北市「40大納涼去處」！

國泰航空「機票買1送1」即起開搶

香港必遊「名人蠟像館」開箱超過百尊

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366