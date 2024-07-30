鬼月限定！台南最強女鬼散步路線8月登場　5導覽場次免費參加

▲台南最強女鬼散步導覽又來了。上圖為辜婦媽廟。（圖／台南市政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

農曆七月即將到來，台南市政府今年再次推出鬼月限定「台南最強女鬼散步導覽路線」，並分為5個導覽場次，透過專業人員導覽下前往7個景點，讓遊客體驗陳守娘故事場景及民間傳說的軼聞故事。

▲台南最強女鬼散步導覽帶領旅客用另一角度了解府城民間故事。（圖／台南市政府提供）

台南市政府表示，府城三大奇案之一陳守娘，以陳守娘大戰廣澤尊王，是台南人耳熟能詳的鬼故事，觀旅局推出台南最強女鬼散步導覽路線，以陳守娘為故事主題，希望遊客透過不同文史角度更認識台南。

▲▼旅客可以穿梭在不同廟宇間，了解台南的故事。（圖／台南市政府提供）

今年「台南最強女鬼散步導覽路線」將於8月4日、10日、17日、24日及31日舉行，導覽時間為下午3點45分至6點，共5場次、150位名額。路線將從辜婦媽廟出發，往前走訪東市場（台灣府署經歷廳）、府城隍廟、東獄殿、及相傳陳守娘鬥法的永華宮廣澤尊王、德化堂，最後到孔廟祠堂節孝祠陳守娘牌位安置處，讓遊客認識府城多元文化外，流傳民間鬼故事，其背後隱藏著淒美動人的洋蔥故事。

最強女鬼散步導覽即日起在活動官網開放報名、免費參加，觀旅局也特別準備府城隍廟的精美書籤及永華宮廣澤尊王加持過的平安符作為參加禮。