米其林2星餐廳「RAW」年底熄燈　最後一季新菜8／1開放搶訂

▲RAW 8月1日起開放年底前的訂位。（圖／赫士盟提供)

記者黃士原／台北報導

由國際名廚江振誠創辦的「RAW」今年邁向10周年，不過他卻在國際記者會上丟出震撼彈，宣布12月31日將是餐廳的最後一天營業日，並且從8月1日開放年底前的訂位，最後一套菜單「The Last Dance」將化身為劇場級的沉浸式用餐環境。

▲2014年，國際名廚江振誠回台創立RAW。（圖／記者黃士原攝）

2014年，國際名廚江振誠回台創立RAW，並把它定位為新台灣味的餐廳，他希望RAW的每一道料理都與台灣的記憶接軌，讓在地的飲食者感受身在台灣的美好，也讓無論是從世界各地前來的客人，都能透過一道道經過深入了解後再重新詮釋的料理，感受新台灣味。2018年，米其林指南首度登台，RAW拿到一星評鑑，2019年升到二星餐廳，一直持續到2023年。

▲江振誠曾推出非以中藥入菜的法式料理「漢方」。（圖／RAW提供）

近年，江振誠則是不斷挑戰自己，以台灣百年醬汁為主題設計菜單、追求自然農法與食材零浪費、首次推出非以中藥入菜的法式料理「漢方」、全球首顆「可以吃的NFT」。疫情期間，更串連全球13位世界名廚，合計28顆米其林星星的餐廳聯手，推出為全球疫情而命名的菜單（World tour）。

今年12月31日是RAW身為「餐廳」的最後一天，未來原址會進化成為江振誠主廚心中的國際級料理學院，而RAW最後餐期將從8月1日開放年底前的訂位，由於透過inline網站，建議想搶訂的民眾，可以先提早打開訂位網頁，準備好信用卡（訂位需預付全額餐費）。而訂位完成後，訂位無法做任何更動，如需更改日期，則需重新訂位，並再次完成付款，之後再取消原訂位並退款，最後取消訂位日期為用餐日前14天。

而最後的菜單「The Last Dance」8月16日登場，將化身為劇場級的沉浸式用餐環境，江振誠把它定位成寫給所有熱愛料理、關心RAW的人的一封情書，這也將會是他與RAW團隊的「最後一支舞」。

▲AKIN「黑鮪赤身、Osetra魚子醬、蘑菇醋」。（圖／AKIN提供）

由米其林星廚林明健主持的當代精緻料理餐廳「AKIN君尹」，即日起推出全新夏季菜單，選用進口藍龍蝦、日本黑鮪魚、松葉蟹、馬糞海膽、金目鯛等高檔海鮮，以及日本頂級A5黑樺牛、澳洲貴妃羊等高級食材，運用鎮江醋的酸度、黃酒凍的醺涼、冬瓜的解熱、山當歸的清香，以及參巴醬、綠豆蔻等南洋惹味來提振味蕾。

▲AKIN「金目鯛、冬瓜盅、薏仁」。（圖／AKIN提供）

開場的「海鮮黑鮪赤身」融入潮州菜調味元素，以鎮江醋與黑糖蜜調製的蘑菇醋，讓人食慾大開；法國黃酒凍與松葉蟹、枸杞的組合，有著蘇杭醉蟹的錯覺；林明健也將兒時夏季常喝媽媽煲煮的冬瓜薏仁湯元素配搭本季金目鯛，作為炎夏清熱利器；涼血降火的山當歸佐和牛菲力，柔嫩肉質瀰漫清揚香氣，炎夏嚐來爽口不膩。甜點以現刨西瓜沙冰為體感降溫，再用當令香甜芒果佐葡萄柚雪酪祛除暑氣。季節套餐每位7,880元，共12道餐點。

