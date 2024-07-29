炭火牛橫膈膜首度登場　東京人氣漢堡排「嘉」大巨蛋店8月開幕

▲東京人氣漢堡排「嘉」大巨蛋店8月上旬開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

與台灣首店相隔3月，日本東京「漢堡排 嘉（ハンバーグ 嘉）」即將開出第2家店，地點就在SOGO大巨蛋商場「遠東Garden City」中的潮美食公園，預計8月上旬開幕。除了原本菜單，配合新店開幕，2家店同步推出「炭火牛橫膈膜」。

漢堡排「嘉」全台第2家店位於SOGO大巨蛋商場「遠東Garden City」中的潮美食公園，店內共有30個座位，採現場候位入場，不接受訂位，每日只接待300位客人，每人基本消費需點用一份漢堡排定食，用餐時間為入座後1小時，所有餐點皆不提供外帶及打包。

▲東京人氣漢堡排「嘉」大巨蛋店8月上旬開幕。（圖／記者黃士原攝）

菜單部分，除了國產牛漢堡排（450元）、牛舌漢堡排（520元）、特選牛舌排（650元）、WAGYU和牛漢堡排（560元）4款定食餐，還有新推出炭火牛橫膈膜（650元），以及附上白飯、湯品、生雞蛋與小菜。另國產牛漢堡排、牛舌漢堡排都可加點，每顆分別是100元、150元。

▲特選牛舌排定食。（圖／記者黃士原攝）

國產牛漢堡排定食內容為3個一般漢堡排（日本F1國產牛製成）；牛舌漢堡排定食是牛舌漢堡排（日本F1國產牛加澳洲牛舌製成）2個，加上一般漢堡排1個；每日限量供應的特選牛舌排定食，則是厚切牛舌排1個加上一般漢堡排2個；WAGYU和牛漢堡排定食則是2個和牛漢堡排，炭火牛橫膈膜定食則是一塊橫膈膜排加上一般漢堡排2個。

▲首度登場的炭火牛橫膈膜排。（圖／記者黃士原攝）

▲漢堡排「嘉」店裡的白飯都能無限續加。（圖／記者黃士原攝）

「嘉」的漢堡排都有稍微調味，店家建議客人可以先品嚐原味，然後再根據喜歡添加桌上提供的3種自製調味料，分別是瀨户內海檸檬鹽、青唐辛子三升漬與生薑醋檸檬；接著可以搭配熱騰騰的多蜜醬汁，使用湯匙挖取後淋在漢堡排或白飯上；最後，店家免費提供每人一顆大武山生食級雞蛋，除了可以直接加入白飯拌著吃，還能淋上柴魚醬油增添味道與香氣。

另外，漢堡排「嘉」店裡的白飯都能無限續加，除了與日本東京本店相同的北海道七星米、長野縣越光米，大巨蛋店還供應岩手縣一見鍾情米、秋田縣小町米。

▲福吉漢堡排8/3正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，主打鐵板風味的「福吉漢堡排」試營運中，8月3日正式開幕，當天招牌漢堡排定食優惠199元，8月4日、5日則祭出兩人同行，可享受任一主食買一送一。

福吉主打鐵板燒風味，廚房先把漢堡排煎到2分熟，再放置特製鐵板，消費者可自行動手在鐵板上分切，並煎製成喜愛的熟度。此外，客人可以利用留在鐵板上的牛油與肉汁，加入白飯均勻翻炒，最後灑上蒜味鹽或胡椒鹽，就完成了一盤美味的鐵板炒飯。

▲鐵板炒飯DIY。（圖／記者黃士原攝）

福吉漢堡排供應有「100% A5和牛漢堡排（490元）」、「入口即化的福吉招牌漢堡排（Ｓ：350元、M：430元）」、「熟成橫膈膜牛排（490元）」、「入口即化福吉招牌漢堡排＆熟成橫膈膜牛排雙拼（549元）」，以及針對不吃牛肉設計的「福吉豬豬漢堡排（320元）」5款定食，都會附上味噌湯、白飯、生菜，加99元可升級含有飲品與甜點的經典套餐，加169元升級極福套餐，多了單點小菜。