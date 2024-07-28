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蘇梅島新飯店！房內附私人泳池還能直通海灘　離機場開車免20分鐘

▲蘇梅島諾翰精選度假酒店預計2025年1月正式營運。（圖／業者提供）

▲蘇梅島諾翰精選度假酒店預計2025年1月正式營運。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

諾翰精選 (NH Collection)正式進入泰國！美諾酒店集團(Minor Hotels)宣布，蘇梅島和平度假酒店(Peace Resort Samui)將改名為蘇梅島諾翰精選度假酒店(NH Collection Samui)，於2025年1月1日起正式營運。

▲蘇梅島諾翰精選度假酒店預計2025年1月正式營運。（圖／業者提供）

▲部份房型配有私人泳池且直通海灘，環境隱密而寧靜。（圖／業者提供）

「諾翰精選度假酒店」坐落於蘇梅島北海岸山腳下的波普特海灘 (Bophut Beach) 上，共有122間豪華客房、單層小屋和別墅。其中，部份房型配有私人泳池且直通海灘，環境隱密而寧靜，且鄰近漁人村、眾多餐廳、酒吧和商店，距離姊妹酒店「蘇梅島波普安納塔拉度假酒店」僅400公尺，待2025年1月開立後，兩家酒店可共用設施。

▲蘇梅島諾翰精選度假酒店預計2025年1月正式營運。（圖／業者提供）

▲蘇梅島諾翰精選度假酒店共有122間豪華客房、單層小屋和別墅。（圖／業者提供）

酒店的娛樂休閒設施包括健身中心、水上運動中心等，還有一系列兒童和青少年設施，像是電影院、室內遊樂區、室外遊樂場地等。此外，該酒店還配備會議活動空間，結合諾翰精選品牌指標性的機動服務、先進的技術設施。

▲蘇梅島諾翰精選度假酒店預計2025年1月正式營運。（圖／業者提供）

▲「諾翰精選度假酒店」離蘇梅島機場開車僅15-20分鐘。（圖／業者提供）

「諾翰精選度假酒店」離蘇梅島機場開車僅15-20分鐘，連接蘇梅島和曼谷、普吉島、攀牙島，而納通碼頭 (Nathon Pier) 驅車25分鐘即可到達。

▲清邁美平洲際酒店外觀及客房。（圖／業者提供）

▲▼清邁美平洲際酒店外觀及客房。（圖／業者提供）

▲清邁美平洲際酒店外觀及客房。（圖／業者提供）

另外，打算到清邁度假的人，今夏「清邁美平洲際酒店」推出一泊二食住房專案，含豪華客房或套房住宿一晚，以及兩名成人和一名12歲以下 (含) 兒童的早餐、Gad Lanna餐廳晚間套餐；還能不限次免費用數成人及兒童游泳池、健身房，參加Planet Trekkers兒童藝術工作坊，也包機場接送，一家大小可以舒適抵達飯店，開啟浪漫旅程。

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