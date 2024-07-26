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漢來美食片皮鴨專賣店插旗高雄　8／3前姓名同音1字吃合菜享8折

▲台茂也有烤鴨專門店　漢來美食新品牌「上菜」10/30開幕。（圖／漢來美食提供）

▲上菜片皮鴨專賣店高雄夢時代店7月26日正式開幕。（圖／漢來美食提供）

記者黃士原／台北報導

漢來美食旗下「上菜片皮鴨專賣店」繼開出桃園店、竹北店之後，終於回到高雄展店，南部第一家進駐夢時代購物中心，今日正式開幕。品牌同時祭出多重優惠，其中7月27日至8月3日，姓名同音餐廳名稱1字，吃合菜享8折優惠。

▲漢來美食旗下「上菜片皮鴨專賣店」。（圖／漢來美食提供）

▲上菜片皮鴨專賣店高雄夢時代店7月26日正式開幕。（圖／漢來美食提供）

漢來美食旗下的「上菜」主打一鴨多吃，並加入了許多新式菜色與創意料理，招牌櫻桃片皮鴨選用宜蘭櫻桃鴨，每隻重達2.8公斤，主廚先以秘製鴨鹽、八角、香葉等數十種中藥材醃入味後，在外皮淋上由麥芽糖及醋調製的鴨水，經吊掛風乾8到10小時，最後以傳統港式掛爐法烤上1個小時，造就出外皮酥脆、鴨肉多汁的美味烤鴨。

▲漢來美食旗下「上菜片皮鴨專賣店」。（圖／漢來美食提供）

▲漢來美食旗下的「上菜片皮鴨專賣店」主打一鴨多吃。（圖／漢來美食提供）

主廚也為新開幕的上菜夢時代店設計出「海味雜炊鴨絲泡飯」，將剔除肥油後的櫻桃鴨肉，切成絲後加入蝦米、蛤蜊及白飯，再與鴨架熬煮的高湯小火悶煮，每口米飯都充滿鴨肉及海鮮的鮮甜味。另一道「乾鍋麻辣冒烤鴨」則是改良自成都冒菜，以乾鍋作法，將櫻桃鴨骨加入玉米及時蔬與特製冒菜醬大火快炒，醬香濃郁、香麻帶勁。

▲漢來美食旗下「上菜片皮鴨專賣店」。（圖／漢來美食提供）

▲乾鍋麻辣冒烤鴨。（圖／漢來美食提供）

上菜片皮鴨專賣店夢時代店於開幕期間推出三大優惠，除了今日前50組客人可享合菜5折優惠，7月27日至8月3日，姓名內有「上、菜、片、皮、鴨、專、賣、店」其中1個同音字，點選4人或6人合菜享8折；8月4日至9月30日，戴禮帽與店門口LOGO紳士鴨合照上傳IG限時動態，就送麻辣鴨翅或麻辣鴨血豆腐一份。

▲錢都高雄鳳山店今開幕「連3天全品項5折」。（圖／錢都提供）

另外，擁有國民火鍋之稱的「錢都日式涮涮鍋」首度到南台灣開設直營店，選址於高雄鳳山的文衡路，今日正式與南台灣民眾見面，開幕連3天全品項5折，還有機會抽中機車、iPhone15手機等大獎。

錢都日式涮涮鍋高雄鳳山文衡店提供多樣化的主鍋選擇，湯頭首推熱賣28年的昆布柴魚湯頭，其他還有麻辣湯頭、藥膳湯頭、壽喜燒湯頭、酸菜鍋底、韓式泡菜鍋底、起司牛奶鍋底、經典爆香鍋等，以及開幕前3日、每日限量50鍋的可可椰子雞鍋，點餐即贈送一顆去殼的清涼椰子。

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