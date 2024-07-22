貓奴發瘋！Mister Donut超Q「貓貓甜甜圈」來了　肉球造型萌爆

▲Mister Donut打造最新「貓咪水果季」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

貓奴會瘋掉！為迎接「國際貓咪肉球日」，人氣甜甜圈品牌「Mister Donut」推出全新「貓咪水果季」，一口氣打造8款全新貓貓甜甜圈，其中有2款可是有著超可愛貓咪大臉，分別搭配牛奶卡士達鮮奶油、可爾必思鮮奶油內餡，又萌又欠吃，加碼喝3款可爾必思聯名新飲品，7月23日起正式上市。

▲貓咪造型甜甜圈超可愛。

Mister Donut打造最新「貓咪水果季」，首推超可愛貓咪造型甜甜圈，有「喵～貓貓巧貝」，是以可愛貓型巧貝沾裹白色優格可可醬，搭配酸甜可爾必思鮮奶油，再畫上五官，秒變身成超萌小白貓；另一款「喵～檸檬貓貓巧貝」則是貓型巧貝沾裹優格可可沾醬，並在左耳沾上檸檬優格醬，內餡則擠滿牛奶卡士達鮮奶油，酸甜滋味超滿足，2款售價皆為60元。

▲「可愛小貓」內含2隻小貓波堤圈。

還有粉嫩肉球甜甜圈「喵～肉球巧貝」，選用圓型蓬鬆巧貝裹上優格可可醬，結合葡萄乳酸鮮奶油，再以草莓可可醬復刻粉嫩貓咪肉球，Q到捨不得吃，售價55元；再來是一次就能打包帶走2隻小貓打包「可愛小貓」，把小小波堤圈放上堅果再各別裹上優格可可、檸檬優格可可沾醬，並以可可醬點綴五官化身可愛小黃貓、小白貓，售價45元。

▲▼加碼還有4款波堤甜甜圈等吃。

除外還有4款波堤甜甜圈，包括Q彈波堤各別裹上葡萄、檸檬可可沾醬的「喵～腳印檸檬波堤」、「喵～肉球葡萄波堤」，再分別以可可沾醬及優格可可沾醬點綴貓貓腳印，售價皆為42元。

最後的「葡萄漾波堤（售價50元）」、「珍珠糖草莓波堤（售價45元）」則是波堤圈搭配葡萄優格可可沾醬、草莓可可風味醬+珍珠糖的組合，7月23日起正式開賣，售完為止；至7月29日前還可享「新品買5送2或買6送3」優惠。

▲▼加碼找來可爾必思推出3款聯名飲品。

期間更找來日本百年品牌「可爾必思」推出3款聯名飲品，是以清爽酸甜的可爾必思搭配「愛文芒果」、「荔枝」、「百香果」3款水果製成，首推「百香果『可爾必思』」，加入真實百香果汁，還咬得到百香果籽，售價80元；「愛文芒果『可爾必思』」則放了愛文芒果果泥，售價90元；最後的「荔枝『可爾必思』」帶有淡淡荔枝香，售價80元。

為歡慶新飲品上市，7月23日起至7月29日前凡購買可爾必思聯名飲品就送「蜜糖波堤」1個，還可獲得「飲料提袋」1個，「買1送2」優惠肯定要收下。

▲CREMIA最新期間限定哈密瓜霜淇淋。

除外，甜點控也不能放過CREMIA最新夏季限定「日本北海道哈密瓜霜淇淋」，特別嚴選來自北海道富良野市哈密瓜汁，搭配北海道鮮奶製成，每一口都能吃到哈密瓜香結合濃醇奶香，甜蜜滋味超濃郁，即日起在全門市都能吃到，每支售價150元，售完為止，推薦餅皮搭配覆盆子口味，也提供原味、巧克力選擇。