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基隆「芭比快閃店」明開幕！粉紅浪潮夯　桃園也有視覺展搭市集

▲明（20日）起在基隆「漁會正濱大樓」打造《 Barbie™ Pop-Up Store 》芭比™快閃店。（圖／主辦提供）

▲明（20日）起在基隆「漁會正濱大樓」打造《 Barbie™ Pop-Up Store 》芭比™快閃店。（圖／主辦提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

粉紅浪潮席捲基隆、桃園！基隆「漁會正濱大樓」明（20日）起至8月18日化身芭比™快閃店，還加碼甜點、冰品、咖啡等餐點，期間每周末有粉紅市集可免費逛；華泰名品城今夏透過大膽玩色及前衛佈置，打造「Gloria Garage影音展」和「Gloria Warehouse視覺展」，粉紅控一定拍到不想離開。

▲明（20日）起在基隆「漁會正濱大樓」打造《 Barbie™ Pop-Up Store 》芭比™快閃店。（圖／主辦提供）

▲▼藝術家Henn 作品〈Dream Within a Dream 意識漫遊〉；藝術家蓉生作品〈nxde〉。

▲明（20日）起在基隆「漁會正濱大樓」打造《 Barbie™ Pop-Up Store 》芭比™快閃店。（圖／主辦提供）

基隆-《 Barbie™ Pop-Up Store 》芭比™快閃店
基隆市政府與芭比™攜手合作，明（20日）起在歷史建築「漁會正濱大樓」打造《 Barbie™ Pop-Up Store 》芭比™快閃店，粉色元素融合藝術與漁會正濱大樓的古蹟風味，十分好拍。此外，每周末舉行限定的粉紅市集，包含來自高雄的獨立品牌沃田咖啡，基隆的傳統名店「四蒔咖啡館」、宜蘭首間bean to bar 黑巧克力專賣店「MASFINO 曼斐諾巧克力」、基隆永續咖啡禮盒的得獎者「豆豆先生與他的阿肥」等都進駐。

▲明（20日）起在基隆「漁會正濱大樓」打造《 Barbie™ Pop-Up Store 》芭比™快閃店。（圖／主辦提供）

▲沃田咖啡。

同時，打破粉紅色的刻板印象，基金會邀集April.T.Lin 慈兒、Chiu Yun、HENN LIU、Joker、RO FEN 露璠、Rung Sheng、YU YEN TSAI、小宙九刻鐘馬戲團、固米、莫麗欣、張偉喬、雅瑪薩崎·米娜等藝術家，以多元特色風格展出在作品；每周六也將開設「畫出屬於你的樣貌」似顏繪，以及每周日「粉拼粉好貼」乾燥花卉拼貼走作工作坊，即日起開放報名。

▲華泰名品城即日起至9月1日，以大膽玩色及前衛佈置，打造「Gloria Garage影音展」和「Gloria Warehouse視覺展」雙場域。（圖／華泰名品城提供）

▲一期廣場旁首次加碼似顏繪畫家及氣球達人進駐。（圖／華泰名品城提供，下同）

桃園-華泰名品城「Gloria Warehouse視覺展」
GLORIA OUTLETS華泰名品城又有新造景了！ 即日起至9月1日，以大膽玩色及前衛佈置，打造「Gloria Garage影音展」和「Gloria Warehouse視覺展」雙場域，大型藝術展間融入盛行許久的普普藝術，民眾可在色彩鮮艷的造景中體驗趣味設施、翻玩互動創意。

▲華泰名品城即日起至9月1日，以大膽玩色及前衛佈置，打造「Gloria Garage影音展」和「Gloria Warehouse視覺展」雙場域。（圖／華泰名品城提供）

▲▼場內一隅的普普風冰淇淋超俏皮；「IT’S OUR PARTY」牆旁有靜態畫框區可擺拍。

▲華泰名品城即日起至9月1日，以大膽玩色及前衛佈置，打造「Gloria Garage影音展」和「Gloria Warehouse視覺展」雙場域。（圖／華泰名品城提供）

一期廣場「Gloria Garage影音展」將復古映像管電視牆搬進現場，佈滿閃亮雨絲條及浪漫氣球及多種擺拍道具；三期廣場的「Gloria Warehouse視覺展」彷彿踏入多巴胺魔力世界，包含色彩斑斕的小鳥停駐屋頂，入口處更設置復古公車椅，走到展間內，高飽和色塊與幾何形狀碰撞出充滿張力的空間設計。還有搭配「IT’S OUR PARTY」和桃紅色巨型蝴蝶，以及嗨到不行的彈跳床可暢玩，而另一側牆面則有靜態畫框區可擺拍。

▲華泰名品城即日起至9月1日，以大膽玩色及前衛佈置，打造「Gloria Garage影音展」和「Gloria Warehouse視覺展」雙場域。（圖／華泰名品城提供）

▲▼三期展間以孟菲斯設計風格營造出色調鮮明、大膽風趣、玩味十足的展覽空間；凸透鏡搭配趣味標語。

▲華泰名品城即日起至9月1日，以大膽玩色及前衛佈置，打造「Gloria Garage影音展」和「Gloria Warehouse視覺展」雙場域。（圖／華泰名品城提供）

今年「GO街藝秀」邀請到曾登上中國達人秀的扯鈴冠軍「鄭湧蒼」，征戰各大藝術節及舞台的「現代馬戲—夏克」、來自澳門的魔術冠軍「潘兆其Keyro」、讓小朋友為之瘋狂的「大頭泡泡哥哥」、以及擅長動態炫技的「小魚干與環」，即日起至9月1日，每周六、日17:00-20:00在二期小廣場輪番上陣。此外，一期廣場旁首次加碼似顏繪畫家及氣球達人進駐，讓民眾留下難忘的夏日回憶。

▲華泰名品城即日起至9月1日，以大膽玩色及前衛佈置，打造「Gloria Garage影音展」和「Gloria Warehouse視覺展」雙場域。（圖／華泰名品城提供）

▲華泰名品城即日起至9月1日，以大膽玩色及前衛佈置，打造「Gloria Garage影音展」和「Gloria Warehouse視覺展」雙場域。

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