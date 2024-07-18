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饗食天堂將進駐林口三井OUTLET二期　當地人想吃不用跑桃園

▲▼饗食天堂高雄夢時代旗艦店開幕。（圖／饗食天堂提供）

▲饗食天堂將進駐林口三井OUTLET二期，上圖為高雄夢時代旗艦店。（圖／饗食天堂提供）

記者黃士原／台北報導

「MITSUI OUTLET PARK林口」二期正式完工，官方今日宣布將於11月14日開幕，新增的100個櫃位中有超過30家餐飲品牌，其中以「饗食天堂」最受當地人注意，有網友說「林口有饗食天堂了」、「不用帶小孩跑遠遠了」。

三井集團今日宣布「MITSUI OUTLET PARK林口」（林口三井OUTLET）二期正式完工，預定今年11月14日開幕，為了滿足廣大喜愛美食顧客的需求，將有超過30家餐飲美食進駐，其中包括最受當地人注意的饗食天堂，這將是該品牌在新北市的第2家分店，有網友就說「林口有饗食天堂了」、「居然有饗食天堂」、「不用帶小孩跑遠遠了」。

2樓除了饗食天堂，還有日本法式可麗餅咖啡屋「gelato pique café」、「KOI PLUS」。

▲饗食天堂提供上百道多國美食。（圖／記者許宥孺攝）

饗食天堂目前擁有11家分店，提供上百道多國美食，廚師現場料理，開放式廚房為顧客呈現美味的過程。根據「Social Lab社群實驗室」搜尋到的網友討論，多數人稱讚饗食天堂的品項相當豐富，主食肉類到飯後甜點都表現不俗，尤其推薦的餐點有天使紅蝦、炸物、牛排、冰淇淋和甜點燒等。

▲豆腐煲是「涓豆腐」招牌料理。（圖／豆府提供）

其他美食品牌部份，官方已公布的主題餐廳，包括日系燒烤名店「京昌園」、泰式火鍋名店「藍象廷」、韓式鍋物「涓豆腐」、日式湯咖哩排隊名店「Suage」、蔬食料理「上善豆家」、美式料理「THE BBQ HOUSE」、餃子名店「大阪王將」、烘培甜點「武藏野の洋菓子」，以及「Haagen-Dazs」與「beard papa's」。其中涓豆腐也很受林口人期待，紛紛表示「以後不用去板橋吃了」、「終於有涓豆腐了」。

▲牛角次男坊「牛角次男坊丼」。（圖／牛角次男坊提供）

美食街也有多家人氣品牌進駐，像是台式料理「廟口鴨香飯」與「Chicken Eater」、港式燒臘「極之好味」、日式油拌麵「東京油組総本店」、日本燒肉丼「牛角次男坊」等。

▲「漢堡排嘉」2號店進駐台北大巨蛋，預計8月開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，由遠東SOGO團隊經營的大巨蛋商場「遠東Garden City」，其中潮美食公園中13家餐廳已陸續開幕，最後1家日本東京人氣店「漢堡排嘉」2號店，預計8月跟大家見面。

目前大巨蛋潮美食公園的13家餐廳，分別是西式餐廳「TOK盡興食光」、台式風格的「週末炸雞漢堡俱樂部」、蔬食料理「PRESERVE」、鑄火料理餐酒「螢火部落」、早午餐酒吧「Lit Lit」、航空主題燒肉餐廳「STAR HUTONG星胡同」、日式拉麵「一風堂」、韓式餐酒館「紫木槿」，以及「掌門精釀啤酒餐廳」、日本和洋食「武蔵野森珈琲Diner」、美式運動餐廳「SPORTS NATION」、港式料理餐酒「大巨星港式飲茶餐酒館」、台式鍋物料理「湊湊火鍋．茶憩」。
 

關鍵字： 美食雲 饗食天堂 林口 林口美食 Buffet 吃到飽

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