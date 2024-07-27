解鎖信義吳興街4間銅板美食！比臉大雞蛋糕　創意蛋餅18種口味任挑

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

如果以為台北信義地段的食物都很貴，那你錯了，這次帶你解鎖台北信義吳興街裡的4間銅板美食，一天3餐都幫你安排好了，讓你吃飽沒有煩惱，快跟著小編一起ReadyGo！

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台北美食

白暮蛋餅（北醫店）

蛋餅控在哪裡！白暮蛋餅你不可不知，由一位7年級生創立的蛋餅專賣店，在台北算是小有名氣的早餐店。這間的創意脆皮蛋餅居然有18種口味，在鐵板上翻滾真的好療癒，脆皮蛋餅的口感很獨特，這次點了起司＋花生的口味，起司給的超豐盛，再罪惡也要吃。

圖／ReadyGo

地址：台北市信義區吳興街284巷5號之8號

時間：平日7：30－15：00、周末8：00－15：00

電話： 0965－598－887

281雞蛋糕

信義吳興街超夯的銅板美食，現點現做的爆餡雞蛋糕，整片吃才叫過癮！甚至比臉還大，外皮酥脆擄獲了甜點控的胃， 口味選擇很多，直接讓人選擇障礙。誰和小編一樣喜歡吃脆脆的邊，最喜歡聽卡滋卡滋的聲音，純樸的古早味果然令人念念不忘。

圖／ReadyGo

地址：台北市信義區吳興街281巷口號12號旁

時間：平日14：30－21：00、周末14：30－19：00

電話：0952－055－668

重慶炒手麵館

愛吃辣的朋友，這次分享一家平價私藏愛店，一定要收藏！重慶抄手麵食位在莊敬路上，外觀比一般小吃店來的氣派。一顆顆飽滿的紅油炒手看了就好滿足，整體香麻十足，鹹香酸辣剛剛好，重口味愛好者快來探店！

圖／ReadyGo

地址：台北市信義區莊敬路289巷3弄47號

時間：11：00－14：00、17：00－20：30（周日公休）

電話：02-8780－9912

坪林手

信義區滿街都是飲料店，這間最有名的就是他們的茶，茶類品項真的厲害，喝一喝還會回甘，奶茶控建議要來喝看看！這次買了桂花拿鐵，他們的冰塊居然是用茶磚，使用原茶製成的飲料，口感很完美。

圖／ReadyGo

地址：台北市信義區吳興街92號

時間：平日11：00－22：00、周末11：00－19：00

電話：02－2732－8220

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