高雄第一間「すき家」落腳九如一路　網友：等了10年

▲連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」高雄第一間分店落腳九如一路。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

終於等到了！日本連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」高雄第一間分店落腳九如一路，該店面已圍起施工牆。得知消息的網友開心表示「終於來了」、「等了10年」。

2014年登台的すき家，分店版圖以台北市最多，其次是新北市，其他地區還有基隆市、桃園市、新竹市、台中市，南部地區目前尚未有門市。關於南部展店，台灣すき家曾透露，展店進度一切依公司規劃，去年4月雖然曾傳出進軍高雄消息，但一直未有最新進度。

▲再過不久，高雄人也吃得到すき家的牛丼。（圖／記者黃士原攝）



不過昨日臉書粉專「高雄點 Kaohsiungtien」發文表示，高雄第一間「すき家」落腳九如一路，是科工館旁原本牛乳大王的舊址，目前已圍起施工牆。粉專同時也PO出貼在牆上的室內裝修核准公文，申請公司就是擁有「すき家」品牌的「台灣善商」。

網友得知消息後紛紛表示「超開心」、「終於來了」、「等了10年」、「超棒！離我超近的」、「超愛，下一個敲碗松屋」、「終於等到你」、「終於啊..等好久了」、「我的愛店終於來了」。

▲台灣松屋7月插旗新北板橋 。（圖／記者黃士原攝）

另外，2018年登台的松屋，主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理，並且不定時推出限定新商品。目前已有9家門市，分別是台北西門町店、台北芝山店、行天宮店、新莊中平店、民權西路店、西門武昌店、內湖港墘店、台北信陽店，以及4月開幕的士林中正店。

根據人力銀行的徵才訊息，松屋將於7月開設江子翠店，臨近捷運4號出口，這是板橋地區的首家分店，也是新北第2家店。