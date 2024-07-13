高雄最美「旗津風箏節」7／20登場　氣墊水上樂園延長到晚上8點

▲高雄旗津風箏節7/20登場。（圖／取自高雄旅遊網）

記者黃士原／台北報導

迎接暑假來臨，高市府觀光局於7月20日至28日連續二周的星期六、日，舉辦「2024旗津風箏節暨氣墊水樂園活動」，除了不同主題的風箏展演、夜光風箏外，今年同樣還有氣墊水上樂園可以免費玩，而且開放時間首次延長到晚上8點。

高市府觀光局局長高閔琳表示，去年風箏節吸引超過20萬人次到旗津遊玩，今年以「高雄熊的海洋派對」為主題，集結鯨魚、大章魚、海龜等多元海洋生物及各式主題風箏，搭配旗津海天一色美景，將可看到超過百隻風箏齊飛的壯麗畫面。除了白天有主題風箏展演，晚上則由夜光風箏登場，每周日加碼精彩的火舞表演。

▲今年高雄旗津風箏節的氣墊水樂園開放時間，首次延長到晚上8點。（圖／取自高雄旅遊網）

至於最受大小朋友歡迎的氣墊水樂園，高閔琳表示，今年有全新造型氣墊登場，之前冬日遊樂園的黃色球池，這次改為戲水球池。今年的氣墊水樂園開放時間，首次延長到晚上8點，從下午2點到晚上8點，8座氣墊讓大人小孩暢玩消暑。

▲佛光山寺祥龍燈也會到旗津展演。（圖／取自高雄旅遊網）

高閔琳說，除了在旗津海水浴場沙灘上近距離欣賞風箏，也推薦遊客登上高雄燈塔及旗後砲台，俯瞰風箏壯麗景緻，還可眺望旗津街區療癒的彩色街屋。從鼓山搭乘渡輪前來旗津的途中也可見到風箏展演，透過不同視角，欣賞風箏之美。在高雄愛河端午龍舟嘉年華受到熱烈歡迎的佛光山寺祥龍燈，也特地來到旗津展演，讓遊客在旗津海岸欣賞飛龍在天的景緻。