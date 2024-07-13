ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄最美「旗津風箏節」7／20登場　氣墊水上樂園延長到晚上8點

▲高雄旗津風箏節7/20登場。（圖／取自高雄旅遊網）

▲高雄旗津風箏節7/20登場。（圖／取自高雄旅遊網）

記者黃士原／台北報導

迎接暑假來臨，高市府觀光局於7月20日至28日連續二周的星期六、日，舉辦「2024旗津風箏節暨氣墊水樂園活動」，除了不同主題的風箏展演、夜光風箏外，今年同樣還有氣墊水上樂園可以免費玩，而且開放時間首次延長到晚上8點。

高市府觀光局局長高閔琳表示，去年風箏節吸引超過20萬人次到旗津遊玩，今年以「高雄熊的海洋派對」為主題，集結鯨魚、大章魚、海龜等多元海洋生物及各式主題風箏，搭配旗津海天一色美景，將可看到超過百隻風箏齊飛的壯麗畫面。除了白天有主題風箏展演，晚上則由夜光風箏登場，每周日加碼精彩的火舞表演。

▲今年高雄旗津風箏節的氣墊水樂園開放時間，首次延長到晚上8點。（圖／取自高雄旅遊網）

至於最受大小朋友歡迎的氣墊水樂園，高閔琳表示，今年有全新造型氣墊登場，之前冬日遊樂園的黃色球池，這次改為戲水球池。今年的氣墊水樂園開放時間，首次延長到晚上8點，從下午2點到晚上8點，8座氣墊讓大人小孩暢玩消暑。

▲高雄旗津風箏節7/20登場。（圖／取自高雄旅遊網）

▲佛光山寺祥龍燈也會到旗津展演。（圖／取自高雄旅遊網）

高閔琳說，除了在旗津海水浴場沙灘上近距離欣賞風箏，也推薦遊客登上高雄燈塔及旗後砲台，俯瞰風箏壯麗景緻，還可眺望旗津街區療癒的彩色街屋。從鼓山搭乘渡輪前來旗津的途中也可見到風箏展演，透過不同視角，欣賞風箏之美。在高雄愛河端午龍舟嘉年華受到熱烈歡迎的佛光山寺祥龍燈，也特地來到旗津展演，讓遊客在旗津海岸欣賞飛龍在天的景緻。

關鍵字： 高雄旅遊 旗津風箏節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

推薦閱讀

吃到蛀牙！甜點自助吧吃到飽只要320元

吃到蛀牙！甜點自助吧吃到飽只要320元

高雄最美「旗津風箏節」7/20登場

高雄最美「旗津風箏節」7/20登場

上菜片皮鴨夢時代店7/15試營運

上菜片皮鴨夢時代店7/15試營運

親子同樂！桃園館推出夏季旅展豐富活動與設施

親子同樂！桃園館推出夏季旅展豐富活動與設施

出沒南投各夜市！飄香10年麻辣鴨血攤

出沒南投各夜市！飄香10年麻辣鴨血攤

順億鮪魚專賣店7月再降價

順億鮪魚專賣店7月再降價

珍煮丹紅茶拿鐵買1送1今天開跑

珍煮丹紅茶拿鐵買1送1今天開跑

外國遊客變肥羊　日店家曝「雙重定價」苦衷

外國遊客變肥羊　日店家曝「雙重定價」苦衷

暑假也能用！每人1500元住飯店送早餐

暑假也能用！每人1500元住飯店送早餐

超市量販「夏季生活用品」買1送1

超市量販「夏季生活用品」買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

騎「最涼隧道」到海景第一排咖啡廳！

快訊／「110萬刷手」現身台北旅展！

捷運象山站旁「運將認證」百元牛肉麵

珍煮丹「紅茶拿鐵買1送1」爽喝3天

延一周！「野柳夜訪女王」展至7／21

開箱花蓮潔西艾美酒店　4亮點一次看

手搖飲「2大飲品買1送1」開喝

台灣旅客赴泰國免簽延長！泰總理府宣布：7/15起可停留60天

「茶湯會X新竹都城隍廟」跨界聯名

7-11「史努比19款限量福袋」今開賣！

熱門行程

最新新聞更多

吃到蛀牙！甜點自助吧吃到飽只要320元

高雄最美「旗津風箏節」7/20登場

上菜片皮鴨夢時代店7/15試營運

親子同樂！桃園館推出夏季旅展豐富活動與設施

出沒南投各夜市！飄香10年麻辣鴨血攤

順億鮪魚專賣店7月再降價

珍煮丹紅茶拿鐵買1送1今天開跑

外國遊客變肥羊　日店家曝「雙重定價」苦衷

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366