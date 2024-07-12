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13頭吉品鮑1顆售價近6萬元！名人坊「富哥見面會」再度回歸

▲13頭吉品鮑1顆售價近6萬元！名人坊「富哥見面會」再度回歸。（圖／記者黃士原攝）

▲今年見面會，富哥準備40顆、每顆售價高達5萬8,800元的13頭日本吉品鮑。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

每年讓名人坊忠實顧客期待的「富哥見面會」，今年將在8月5日至9月8日舉行。主廚鄭錦富（富哥）有鑑於去年帶來的12顆13頭日本吉品鮑供不應求，今年增加到40顆，只是餐廳還沒正式發布消息，已經被預訂了25顆，全台分店也售出100多套富哥見面會套餐。

▲13頭吉品鮑1顆售價近6萬元！名人坊「富哥見面會」再度回歸。（圖／記者黃士原攝）

▲除了頂級吉品鮑，富哥還帶來了5件2.5頭及5件3.5頭收藏級別的「花膠皇」。（圖／記者黃士原攝）

名人坊主廚鄭錦富（富哥）有鑑於去年的吉品鮑供不應求，花了1年到處蒐購，今年準備了40顆、每顆售價高達5萬8,800元的13頭日本吉品鮑，以及5件2.5頭及5件3.5頭收藏級別的「花膠皇」，售價分別是9萬8,000元及8萬8,000元，總價值超過300萬元。

名人坊的富哥見面會還未發布消息前，台中店與世貿店就已被熟客搶訂了2件2.5頭的花膠皇，而13頭日本吉品鮑也被預訂了25顆，全台分店更已售出100多套套餐。

▲13頭吉品鮑1顆售價近6萬元！名人坊「富哥見面會」再度回歸。（圖／記者黃士原攝）

▲這次富哥用頂湯來滷製吉品鮑，泡了3天的鮑魚，吸足了湯汁的鮮香。（圖／記者黃士原攝）

▲13頭吉品鮑1顆售價近6萬元！名人坊「富哥見面會」再度回歸。（圖／記者黃士原攝）

▲「富哥見面會」共推出4款極品套餐，上圖為菜色之一「海膽龍蝦春捲／黃椒魚子醬龍蝦餃」。（圖／記者黃士原攝）

今年富哥見面會共推出4款極品套餐，每人價格分別為8,880元、1萬1,800元、1萬8,800元及6萬3,800元，除使用頂級鮑魚、花膠及鹿兒島A5和牛之外，還有法國布列塔尼藍龍蝦，分別做成有著酥脆外皮的「海膽龍蝦春捲」及鮮甜彈牙的「黃椒魚子醬龍蝦餃」兩道港式點心。

這次主角吉品鮑，富哥則是用頂湯來滷製，泡了3天的鮑魚，吸足了湯汁的鮮香，還沒開始滷製就已經風味飽滿，接著再與老母雞、金華火腿、干貝、豬後腿肉、豬肋排、雞爪等食材一起燉煮3小時，口感Q彈又充滿濃郁香氣。

富哥見面會將於8月5日到9月8日依序在名人坊高雄店、台南店、台中店、敦化店和世貿店登場，一路由南往北巡迴，每間分店各舉辦6至7場餐會。

▲新葡苑重回信義區，今天進駐遠百A13。（圖／新葡苑提供）

另外，微風南山開幕時，新葡苑曾進駐46樓，是全台唯一可以近距離欣賞台北101的高樓景觀中餐廳，跨年夜總是一位難求，只求能邊享用美食邊飽覽煙火盛況。不過，因為租約到期，去年8月底結束營業。時隔1年後，新葡苑重回信義區，今天進駐遠百信義A13 5樓。

新葡苑遠百信義A13店提供全系列中華料理，匯集各地美食，包含有台式皮蛋小炒、北京掛爐片皮鴨、港式燒臘、四川酸菜魚、上海紅燒肉、揚州炒飯等菜色，甚至還能品嚐到星洲炒米粉。另外，新葡苑也同步供應各式港式點心，從蝦餃、燒賣、叉燒包、蘿蔔糕到蛋撻都吃得到。

關鍵字： 美食雲 名人坊 吉品鮑 富哥見面會

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