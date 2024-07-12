ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

萬客什鍋永和店今日試營運　擔擔特濃豆漿鍋首度亮相

▲萬客什鍋永和店今日試營運　擔擔特濃豆漿鍋首度亮相。（圖／萬客什鍋提供）

▲萬客什鍋永和店今日試營運，擔擔特濃豆漿鍋首度亮相。（圖／萬客什鍋提供）

記者黃士原／台北報導

永和的石頭火鍋又多了一家！有「台中最狂火鍋店」美譽的萬客什鍋，永和中正店今日（12日）開始試營運，除了首度開賣「擔擔特濃豆漿鍋」，7月19日前加入會員，可免費兌換肉品或甜點。

萬客什鍋1994年創立於台中，主打個人石頭小火鍋，並且將傳統台菜入味，提供50多種台式鍋物。2021年首度進軍台北市，在開出八德店、長安東店後，今年進軍新北市，第一家店落腳在永和的中正路上，鄰近智光商職，7月12日開始試營運。

▲萬客什鍋永和店今日試營運　擔擔特濃豆漿鍋首度亮相。（圖／萬客什鍋提供）

▲萬客什鍋永和店今日試營運。（圖／萬客什鍋提供）

▲萬客什鍋永和店今日試營運　擔擔特濃豆漿鍋首度亮相。（圖／萬客什鍋提供）

▲萬客什鍋永和店也吃得到「蝦滷飯」。（圖／萬客什鍋提供）

萬客什鍋這次進駐新北地區開出永和中正店，除了燒酒麻香鍋、剝皮辣椒鍋、爆炒蒜頭鍋「萬客三寶」外，更推出永和店限定的「擔擔特濃豆漿鍋」，融合了豆漿的香濃與擔擔鍋略帶辛辣的味道。另外，近期深受消費者喜愛的「蝦滷飯」和「經典雞滷飯」，這裡也吃得到。

▲萬客什鍋永和店今日試營運　擔擔特濃豆漿鍋首度亮相。（圖／萬客什鍋提供）

▲7月12日至7月19日試營運期間，到店消費並加入會員，當日即可獲得專屬「開幕禮」，同時可以免費兌換8選1優惠。（圖／萬客什鍋提供）

慶祝永和中正店開幕，7月12日至7月19日試營運期間，到店消費並加入會員，當日即可獲得專屬「開幕禮」（限試營運期間使用），同時可以免費兌換8選1優惠，包含嚴選肉品或爆紅甜點。

▲王品「肉次方」高雄店7月13日正式開幕。（圖／王品提供）

另外，王品集團積極在南台灣展店，繼火鍋品牌「和牛涮」和「尬鍋」7月插旗嘉義後，燒肉吃到飽品牌「肉次方」高雄裕誠店也將於7月13日正式開幕。品牌也祭出優惠，7月底前成為LINE官方帳號新好友，即送限量黑虎蝦兌換券。

關鍵字： 美食雲 萬客什鍋 永和美食 石頭火鍋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

13頭吉品鮑1顆售價近6萬元

13頭吉品鮑1顆售價近6萬元

捷克首座自然保護區！登上波希米亞天堂

捷克首座自然保護區！登上波希米亞天堂

航港局「來去跳島TAIWAN Hi」船遊套票　夏季旅展特惠推出

航港局「來去跳島TAIWAN Hi」船遊套票　夏季旅展特惠推出

萬客什鍋永和店今日試營運

萬客什鍋永和店今日試營運

大膽島旅遊重磅回歸！縣府盼成為旅遊熱點

大膽島旅遊重磅回歸！縣府盼成為旅遊熱點

台灣也上榜！印尼預計10月新增20免簽國

台灣也上榜！印尼預計10月新增20免簽國

嘉油鐵馬道全線優化

嘉油鐵馬道全線優化

到台北世貿桃園館玩一夏　親子Fun玩首選

到台北世貿桃園館玩一夏　親子Fun玩首選

快訊／「110萬刷手」現身台北旅展！

快訊／「110萬刷手」現身台北旅展！

營業到深夜！置高點坐看高雄最美夜景

營業到深夜！置高點坐看高雄最美夜景

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

珍煮丹「紅茶拿鐵買1送1」爽喝3天

騎「最涼隧道」到海景第一排咖啡廳！

7-11「史努比19款限量福袋」今開賣！

捷運象山站旁「運將認證」百元牛肉麵

頭城「老巴中牛肉麵」8/14結束營業

頭城人牛肉麵都吃這間！一周只賣3天

延一周！「野柳夜訪女王」展至7／21

一沐日開賣鐵盒便當！

北橫納涼去！「2戲水勝地」加碼旅宿

手搖飲「2大飲品買1送1」開喝

熱門行程

最新新聞更多

13頭吉品鮑1顆售價近6萬元

捷克首座自然保護區！登上波希米亞天堂

航港局「來去跳島TAIWAN Hi」船遊套票　夏季旅展特惠推出

萬客什鍋永和店今日試營運

大膽島旅遊重磅回歸！縣府盼成為旅遊熱點

台灣也上榜！印尼預計10月新增20免簽國

嘉油鐵馬道全線優化

到台北世貿桃園館玩一夏　親子Fun玩首選

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366