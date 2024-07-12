▲萬客什鍋永和店今日試營運，擔擔特濃豆漿鍋首度亮相。（圖／萬客什鍋提供）

記者黃士原／台北報導

永和的石頭火鍋又多了一家！有「台中最狂火鍋店」美譽的萬客什鍋，永和中正店今日（12日）開始試營運，除了首度開賣「擔擔特濃豆漿鍋」，7月19日前加入會員，可免費兌換肉品或甜點。

萬客什鍋1994年創立於台中，主打個人石頭小火鍋，並且將傳統台菜入味，提供50多種台式鍋物。2021年首度進軍台北市，在開出八德店、長安東店後，今年進軍新北市，第一家店落腳在永和的中正路上，鄰近智光商職，7月12日開始試營運。

▲萬客什鍋永和店今日試營運。（圖／萬客什鍋提供）

▲萬客什鍋永和店也吃得到「蝦滷飯」。（圖／萬客什鍋提供）

萬客什鍋這次進駐新北地區開出永和中正店，除了燒酒麻香鍋、剝皮辣椒鍋、爆炒蒜頭鍋「萬客三寶」外，更推出永和店限定的「擔擔特濃豆漿鍋」，融合了豆漿的香濃與擔擔鍋略帶辛辣的味道。另外，近期深受消費者喜愛的「蝦滷飯」和「經典雞滷飯」，這裡也吃得到。

▲7月12日至7月19日試營運期間，到店消費並加入會員，當日即可獲得專屬「開幕禮」，同時可以免費兌換8選1優惠。（圖／萬客什鍋提供）

慶祝永和中正店開幕，7月12日至7月19日試營運期間，到店消費並加入會員，當日即可獲得專屬「開幕禮」（限試營運期間使用），同時可以免費兌換8選1優惠，包含嚴選肉品或爆紅甜點。

▲王品「肉次方」高雄店7月13日正式開幕。（圖／王品提供）

另外，王品集團積極在南台灣展店，繼火鍋品牌「和牛涮」和「尬鍋」7月插旗嘉義後，燒肉吃到飽品牌「肉次方」高雄裕誠店也將於7月13日正式開幕。品牌也祭出優惠，7月底前成為LINE官方帳號新好友，即送限量黑虎蝦兌換券。