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疫後首次「陸方155人參加旅展」！旅遊業：關係緊張時刻是好訊息

▲2024台北夏季國際旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展今（12日）起一連四天於世貿一館登場,旅展,台北夏季旅展。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2024台北夏季國際旅展今（12日）起一連四天於世貿一館登場。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

2024台北夏季國際旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展今（12日）起一連四天於世貿一館登場，其中一大亮點就是大陸有安徽省、重慶市等12個省市官員、旅遊業者，總計155人來台參展。對此，旅遊業者指出，這是疫後第一次大規模的兩岸旅展，尤其在兩岸關係這麼緊張的時刻，這是很好的訊息，同時也希望政府能盡快解除禁團令。

▲2024台北夏季國際旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展今（12日）起一連四天於世貿一館登場,旅展,台北夏季旅展。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍、台北市長蔣萬安均出席開幕式。（圖／記者彭懷玉攝）

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，兩岸觀光應該要多交流，這次旅展是疫後第一次有這麼多人、大規模的兩岸旅展，共有29位官員、155人、70多個攤位參展，同時，也是疫後首次有官員隨行的旅展，包含安徽省文旅廳副廳長王靖有來，是蠻難得的機會，希望未來有越來越多的交流。

▲2024台北夏季國際旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展今（12日）起一連四天於世貿一館登場,旅展,台北夏季旅展。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼海峽兩岸旅遊交流協會推廣新疆等地景點；安徽省等單位均來台參展，介紹在地美食美景。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2024台北夏季國際旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展今（12日）起一連四天於世貿一館登場,旅展,台北夏季旅展。（圖／記者彭懷玉攝）

李奇嶽說，在兩岸局勢緊張、禁團令未解除的尷尬時刻，且台灣對中國發布橙色警戒等，此次旅展對兩岸關係來說很重要，是很好的訊息，互相來往才能改善兩岸關係。

▲2024台北夏季國際旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展今（12日）起一連四天於世貿一館登場,旅展,台北夏季旅展。（圖／記者彭懷玉攝）

▲黃山景區觀光單位也出席旅展。（圖／記者彭懷玉攝）

旅行業界也希望可以儘速解除禁團令，尤其現在放寬不解禁，對整個產業是不健康的情況。李奇嶽說，疫後很多人事洗牌，昨天的歡迎晚會與陸方共聚一堂，把大家召集起來進行交流，像是安徽省就介紹當地風光，且陸方也表示這次來台很難得，未來希望多加來往。

▲2024台北夏季國際旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展今（12日）起一連四天於世貿一館登場,旅展,台北夏季旅展。（圖／記者彭懷玉攝）

▲海峽交流基金會副董兼秘書長羅文嘉說，在台灣向世界招手之時，也包含大陸，透過海峽交流基金會這座橋樑，進行雙向交流，這是個善意的表示。（圖／記者彭懷玉攝）

海峽交流基金會副董兼秘書長羅文嘉則說，本次旅展有72家對岸參展單位，在台灣向世界招手之時，也包含大陸，透過海峽交流基金會這座橋樑，進行雙向交流，這是個善意的表示，希望旅展為日後兩岸觀光奠定基礎，未來我方也能到大陸交流，讓國人到大陸旅遊朝向資訊更透明、提升旅遊品質、落實台人到大陸的人身安全。

關鍵字： 旅展 2024台北夏季國際旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展 台北夏季國際旅展

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