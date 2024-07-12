懷古列車遊縱谷！仲夏寶島號玉里起航　沿途吃喝賞迎賓表演

▲▼「2024仲夏寶島號」將於13日在玉里站舉辦首航。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由台灣鐵路股份有限公司所辦理的「2024仲夏寶島號」將在7月13日於玉里站舉辦首航活動，接續於14、27、28日及8月10、11日往返台東站，總計6趟次。仲夏寶島號為郵輪式列車，以CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛，中途沿途停靠玉里、富里、池上、山里及台東等站，採以車等人的方式，結合花東地區觀光資源、遊覽地方熱門景點及特色小站巡禮，讓旅客能悠閒遊覽車站週邊知名景點。

縱管基於鐵道旅遊為花東縱谷特有的旅遊體驗，為鼓勵遊客到花東從事鐵道觀光旅遊，經配合國營台鐵公司，與玉里鎮公所、富里鄉公所、池上鄉公所及卑南鄉公所共同合作推廣，並於開行期間，提供搭乘遊客一連串好康，希望與蒸氣女王CT273的粉絲一起共襄盛舉。

▲▼中途沿途停靠縱谷特色小站玉里、富里、池上、山里及台東等站，採以車等人的郵輪式列車方式，遊覽熱門景點。



縱管處處長郭振陵表示，為配合台灣四季之仲夏節活動，結合在地消署涼品之「來呷茶咖冰」主軸，推動低碳永續旅遊，以及增益花東振興方案成效。除推出凡持「仲夏寶島號票根」及出具前一日或搭乘當日住宿證明或至富里市集消費滿500元，兌換限量蜜香紅茶禮盒（5入）一份。更將在每個停靠站點分別提供在地涼茶(飲)，與搭乘遊客免費分享，包括來自玉里鎮以友善無毒種植的「金喜檸檬」所提供的「海鹽檸檬飲」、返鄉布農族青年「九日良田」提供來自赤科山的「冰釀蜜香紅茶」、台德夫妻「綠點酒莊」以金針花為靈感所研發獨一無二「金針花氣泡飲」、來自鹿野高台「厚生茶園」及「天來茶園」提供有總統茶美稱的「花香紅烏龍冷泡茶」、「鹿野高台紅烏龍冷泡茶」以及加入部落特有香料由烏尼囊多元文化工作坊提供「刺蔥紅烏龍茶」。

到了台東山里、瑞源站，則可品嚐來自台東「果園的家」自產自銷「桑葚汁、鳳梨汁」、以及來自卑南村外商高階主管提早退休所經營「197茶樹莊園」提供的「茶樹香草茶、白鶴靈芝茶」等，各公所亦分別提供精彩迎賓表演，共同為這場年度盛事加碼演出，歡迎國外內旅客到訪。

由台灣鐵路股份有限公司所辦理的「2024仲夏寶島號」將在7月13日於玉里站舉辦首航活動，接續於14、27、28日及8月10、11日往返台東站，總計6趟次。仲夏寶島號為郵輪式列車，以CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛，中途沿途停靠玉里、富里、池上、山里及台東等站，採以車等人的方式，結合花東地區觀光資源、遊覽地方熱門景點及特色小站巡禮，讓旅客能悠閒遊覽車站週邊知名景點。

縱管基於鐵道旅遊為花東縱谷特有的旅遊體驗，為鼓勵遊客到花東從事鐵道觀光旅遊，經配合國營台鐵公司，與玉里鎮公所、富里鄉公所、池上鄉公所及卑南鄉公所共同合作推廣，並於開行期間，提供搭乘遊客一連串好康，希望與蒸氣女王CT273的粉絲一起共襄盛舉。





縱管處處長郭振陵表示，為配合台灣四季之仲夏節活動，結合在地消署涼品之「來呷茶咖冰」主軸，推動低碳永續旅遊，以及增益花東振興方案成效。除推出凡持「仲夏寶島號票根」及出具前一日或搭乘當日住宿證明或至富里市集消費滿500元，兌換限量蜜香紅茶禮盒（5入）一份。更將在每個停靠站點分別提供在地涼茶(飲)，與搭乘遊客免費分享，包括來自玉里鎮以友善無毒種植的「金喜檸檬」所提供的「海鹽檸檬飲」、返鄉布農族青年「九日良田」提供來自赤科山的「冰釀蜜香紅茶」、台德夫妻「綠點酒莊」以金針花為靈感所研發獨一無二「金針花氣泡飲」、來自鹿野高台「厚生茶園」及「天來茶園」提供有總統茶美稱的「花香紅烏龍冷泡茶」、「鹿野高台紅烏龍冷泡茶」以及加入部落特有香料由烏尼囊多元文化工作坊提供「刺蔥紅烏龍茶」。

到了台東山里、瑞源站，則可品嚐來自台東「果園的家」自產自銷「桑葚汁、鳳梨汁」、以及來自卑南村外商高階主管提早退休所經營「197茶樹莊園」提供的「茶樹香草茶、白鶴靈芝茶」等，各公所亦分別提供精彩迎賓表演，共同為這場年度盛事加碼演出，歡迎國外內旅客到訪。

