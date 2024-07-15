新加坡小資聰明玩　夜飛免請假省住宿

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock、華航

想要廉航的價格，又不想放棄傳統航空的服務和舒適度？那超值的傳統航空夜航班絕對是你的好選擇！搭乘華航夜飛新加坡，五小時的飛行時間，不僅比早班機票價更划算，還有超舒適的座椅、豐富的機上娛樂設備、美味的機上餐飲，讓你一路上都能享受美好的空中時光。旅途中，無論是看電影、聽音樂，還是品嘗精緻餐點，都能帶你放鬆心情，度過一個愉快的啟程。

▲新加坡是全球領先的商務和休閒旅遊目的地之一。（圖／shutterstock）

新加坡素有「花園城市」美稱，不僅擁有現代化的建築和繁華的商業大樓，還融合了綠意美景，提供獨特的生活體驗，從濱海灣金沙、飛禽公園、聖淘沙到烏節路，不同主題、玩法各異其趣，讓你發掘獅城新魅力，創造前所未有的「新」式回憶。

▲新加坡哈芝巷充滿潮流文創感。（圖／shutterstock）

新加坡的多元文化薈萃，使整座獅城洋溢著獨特的神祕色彩，從不同特色的美食、文化，到多樣化的建築風格，都能感受文化與熱情的碰撞。以哈芝巷為例，廣受年輕人喜愛，巷內隨處可見塗鴉牆和個性小店，是拍照打卡、逛街挖寶的好去處。

▲小印度區五彩繽紛的特色建築。（圖／shutterstock）

新加坡由華人、馬來人及印度人等多元族群組成，獨特的多元文化，在小印度也感受得到。區內充滿濃濃的印度風情，市集可買到香料、絲綢和鮮花，街上也吃得到煎餅、拉茶、燒烤、素食等印度料理，還有五彩繽紛的特色建築及傳統廟宇，讓人有種置身於印度街頭的美麗錯覺。

▲聖淘沙是新加坡最受歡迎的娛樂勝地之一。（圖／shutterstock）

轉往聖淘沙，又是另一番風情。高人氣的新加坡環球影城、斜坡滑車＆空中吊椅、S.E.A.海洋館、水上探險樂園、杜莎夫人蠟像館、巨型鞦韆、高空彈跳…在聖淘沙都體驗得到，無論你喜歡冒險刺激或海灘假期，來這座離島必能獲得滿足。

▲華航X陽明春天 機上蔬食饗宴（圖／華航）

華航以優質的飛航服務著稱，機上座椅設計舒適，各艙等均配有先進的娛樂系統和Wi-Fi服務。餐飲方面，因應素食的潮流，為了滿足想要吃素的乘客，華航與獲得米其林綠星殊榮素食品牌「陽明春天」攜手合作，推出美味的機上蔬食。為您提供純淨美味的餐點，開啟一趟美好的旅程。另外華航與法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie 攜手合作，融入台灣在地當季食材，打造獨家聯名系列甜點，讓旅客在上萬呎高空也能品嚐精緻甜品。

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▲華航X法朋烘焙甜點坊 新加坡航班也吃得到。（圖／華航）