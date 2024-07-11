米其林指南公布7月新入選餐廳　台北東區「叁酒弍沏」進榜

▲叁酒弍沏「蒜泥紅白無雙沙拉」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

米其林指南昨日公布7月的新入選餐廳，共有台北、台中與高雄的8家餐廳進榜，囊括了創意台菜、融合中東香料的時尚地中海美食、呈現台灣土地與文化之美的創新料理、精緻現代法餐，以及暖心清粥小菜與家常菜。

▲以小時候焢窯為發想的「童心未泯松露雞（松露麵包烤雞）」。（圖／記者黃士原攝）

叁酒弍沏（台北）

位於台北東區的「叁酒弍沏」，主打當代台灣宴席菜，蒐羅上百道台灣經典名菜，以老菜新作、小菜大作與名菜改作來創作菜單，將道道名菜重新演繹，例如以焢窯為發想的「童心未泯松露雞（松露麵包烤雞）」，主廚把雞先烤至7、8分熟，再以製作麵包的麵糰包覆後燜至全熟，最後上桌時來個蓮花開的剖麵包上菜儀式，單吃、蘸醬都合適。

▲Aleisha的西班牙炭烤紅蝦。（圖／取自Aleisha.tw臉書）

Aleisha（台北）

餐廳以時尚地中海美食為特色，如以法國或義大利技術烹調海鮮和肉類，再配上中東香料調味；烹調上強調保留食材原味，大量採用希臘菜常見的橄欖、茄子。提供2款品嚐菜單，菜色名稱以多種語言呈現，體現地中海地區的多樣性。

▲Set.餐廳位於台北市承德路二段上。（圖／取自Google地圖）

Set.（台北）

2位主廚從個人經驗、自然及四季等發掘靈感，將亞洲食材和風味融合西方美食，提供各種不同類型的料理。餐廳空間小巧，在座位上可以看到主廚在廚房忙碌的身影，為餐廳增添溫馨氛圍。

▲小品雅廚的清粥小菜。（圖／取自米其林指南網站）

小品雅廚（台北）

以清粥小菜形式由晚間營業至清晨，每日提供20多道家常台式料理，有「台北最強宵夜場」美譽。菜餚主要以冷菜呈現，但會根據季節調整食材，客人可以挑選清粥或白飯搭配。其中鹹而不膩的紅燒蹄膀、乾燒茄子、滷白菜都是米其林評審員推薦菜色。

▲小樂沐春季主菜之一「龍蝦．毛豆．薄荷」。（圖／記者黃士原攝）

小樂沐（台中）

亞洲最佳女主廚陳嵐舒的台中餐廳「Le Côté LM小樂沐」，位於寧靜的小巷之中，室內裝潢結合木材與金屬元素，配上引人注目的吊燈，締造優美舒適的用餐環境。今年春季重新調整餐廳營運，午晚餐都是以套餐呈現，而且還能自由「選配」道數，最低1580元，讓民眾來這裡用餐可以更輕鬆。

▲裡小樓是台中窄巷內的老宅餐廳。（圖／取自裡小樓臉書）

裡小樓（台中）

位於窄巷內的老宅餐廳，室內以木製板前座位環繞開放式廚房，氣氛輕鬆。這裡的家常菜與小吃份量精緻，適合單人用餐或兩三好友聚會，其中鹽焗玉米雞腿是店內招牌，米其林評審員建議搭配一碗滷肉飯，而金門老壇高梁香腸腸衣輕薄，值得一試。

▲三禾清豐主廚透過菜單展現對台灣的熱愛，每季均以特定主題，向食客導覽這片土地之美。（圖／取自三禾清豐 心臺菜臉書）

三禾清豐（高雄）

在高雄土生土長的林祺豐主廚，透過菜單展現對台灣的熱愛，每季均以特定主題，向食客導覽這片土地之美，以及各族群融合的飲食多樣性，再由其太太解說食材背後的概念與故事。

▲米其林評審員認為「CRATAIN」肉類料理是其強項。（圖／取自CRATAIN臉書）

CRATAIN（高雄）

「CRATAIN」主廚透過歐陸技法闡述自己的烹飪理念，米其林評審員認為肉類料理是其強項，多以炭烤與煎製而成，不妨額外點選肉類菜色共享。餐廳內裝簡約素雅，吧檯與開放式廚房相連，加上友善的服務團隊，進一步提升用餐體驗。