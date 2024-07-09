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暑假指定日外帶單球冰淇淋買一送一　双聖登台40周年祭優惠

▲暑假指定日外帶單球冰淇淋買一送一　双聖登台40周年祭優惠。（圖／双聖提供）

▲7月22至7月28日、8月22日至8月28日，双聖外帶單球冰淇淋。（圖／双聖提供）

記者黃士原／台北報導

美式家庭餐廳SWENSEN’S 双聖歡慶登台40周年，在暑假推出限定活動，除了兒童餐平日半價優惠、外帶單球冰淇淋買一送一，8月31日前，當日雙北氣溫如果衝破40度，餐廳招待40組消費者免費吃單球冰淇淋。

▲暑假指定日外帶單球冰淇淋買一送一　双聖登台40周年祭優惠。（圖／双聖提供）

▲双聖8月31日前，平日期間大人點主餐，可享兒童餐半價優惠。（圖／双聖提供）

今年為双聖登台40周年，品牌推出暑假限定活動，首波即日起至8月31日，平日期間大人點主餐，可享兒童餐半價優惠；7月13日至7月14日首度參加有趣市集，現場除了供應香草、草莓、啾啾巧克力、蘋果蔓越莓雪酪、夏威夷果、棉花糖堅果巧克力及摩卡杏仁等7種冰淇淋口味，以及限定款「凍華田脆酷力聖代」。

▲暑假指定日外帶單球冰淇淋買一送一　双聖登台40周年祭優惠。（圖／双聖提供）

▲双聖市集限定款「凍華田脆酷力聖代」。（圖／双聖提供）

双聖夏日還有雙重冰淇淋優惠，7月22至7月28日、8月22日至8月28日外帶單球冰淇淋，可享有買一送一，眾多人氣冰淇淋口味任君挑選。而即日起至8月31日止，凡中央氣象局公布當日台北市、新北市最高氣溫破40度，双聖將招待40組消費者免費吃單球冰淇淋。

▲CREMIA新推北海道富良野哈密瓜霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

另外，有著「北海道霜淇淋之神」美名的人氣冰淇淋品牌「CREMIA」，推出夏季最新「北海道富良野哈密瓜霜淇淋」，每一口都能吃到哈密瓜香結合濃醇奶香，甜蜜滋味超濃郁，7月10日起於全台門市上市，每支售價150元，售完為止，推薦餅皮搭配覆盆子口味，也提供原味、巧克力選擇。

關鍵字： 美食雲 双聖 買一送一

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