陶板屋抽沖繩來回機票！王品日韓年中慶　藝奇滿額贈300元抵用券

▲「陶板屋」以沖繩為靈感推出新菜色，上面分別是黑糖琥珀冰淇淋、沖繩旨味海鮮湯和黑糖醬燒豚排。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團日韓品牌推出夏日年中慶，陶板屋累積2次消費可抽沖繩來回機票，初瓦韓式料理推出內用消費「滿千折百」活動，藝奇和牛岩板燒則是祭出「300元消費抵用券」。

陶板屋今夏以沖繩為靈感推出4道新菜色，分別是沖繩旨味海鮮湯、黑糖醬燒豚排、鮮烤名物海陸雙拼與黑糖琥珀冰淇淋，7月底前，憑活動畫面消費2客套餐，再招待「旨味海味檸檬扇貝」1份。此外，王品瘋美食會員即日起至8月底，在陶板屋累積2次消費，且每次結帳金額達600元以上，就有機會抽中沖繩來回機票1張。

▲8月11日前，穿戴銀色服飾或配件到「初瓦」消費多人套餐並出示活動畫面，即可免費升級為「社長請客牛小排」。（圖／王品提供）

7月14日是「銀色情人節」，情侶可以趁這天互送銀製品作為戀情見證，而在8月11日前，穿戴銀色服飾或配件到初瓦韓式料理消費任一款多人套餐，並出示官方社群活動畫面，其中「本命BBQ」菜色即可免費升級為「社長請客牛小排」。7月31日前，無論新舊好友，都可在初瓦LINE官方帳號即可領取「內用滿千折百」的活動優惠，折抵金額無上限。

藝奇則是祭出「300元消費抵用券」活動，8月底前，到店內用消費滿1500元即送1張，相當於點2客套餐就能達標，在9月1日至10月31日期間單筆消費達2500元就能抵用。

▲德州鮮切牛排推出台式鐵板排餐。（圖／開展餐飲集團提供）

另外，美國連鎖牛排品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排登台10年出新招，今日推出限定全新系列餐點「台味傳奇」，以台式鐵板排餐為靈感，經過香料醃漬的肉品在鐵板上滋滋作響，淋上濃郁的蘑菇醬或黑胡椒醬，佐以荷包蛋及蔬菜，共有牛、豬、雞3種餐點選擇，優惠價499元起。

