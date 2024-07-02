把握熱氣球嘉年華深度逛台東！12間「秘境咖啡」遠離塵囂必訪清單

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃亭詠

2024臺灣國際熱氣球嘉年華即將登場，將於7／6（六）至8／19（一）於台東鹿野高台璀璨登場。每年的這個時候台東總是湧入了大量的觀光人潮，我想這個時間點，各位應該很想要知道可以放鬆的台東咖啡廳吧！身為台東人的我來說，這邊幫各位整理裡我非常激推的台東咖啡廳，而且特地幾處，各位記得要非常早就要先預約了

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珈琲小美

珈琲小美是去年底全新開幕的台東咖啡廳，網路上幾乎是找不到相關的店家資料，加上沒有起眼的招牌，如果不是因為在地人推薦的話，我想我這次來到台東可能也會與這間咖啡廳擦肩而過。

進入珈琲小美，宛如進入了一個隱秘的寶地，一股寧靜與獨特的懷舊氣息撲面而來。咖啡館內部的裝飾佈置充滿了古樸與現代相互融合的元素，彷彿是一個將現在巧妙組成的時空隧道。在這個充滿驚喜的空間裡，每一處細節都彰顯著主人對於咖啡文化的熱愛與用心。

地址：台東縣台東市光明路65號

營業時間：14：00至23：00（周二公休）

cheela小屋咖啡館

小屋咖啡館座落在新生路上，外觀看上去真的很不起眼，不仔細看的話根本不會知道這是一間那麼有質感的台東咖啡廳，也因為非常的低調所以也很容易讓前往的與其錯過。

走進Cheela小屋咖啡館裡，挑高的空間讓旅人不會有壓迫感，整個空間裡瀰漫著濃濃的咖啡香氣，吧台上懸掛的盆栽和綠意盎然的景觀增添了悠閒的氛圍。與門口的對比略有落差，但後院的小花園卻是盆栽愛好者的天堂。

Cheela小屋咖啡館還提供一道獨特而美味的高粱酒鹹豬肉麵包三明治，價格相當實惠，搭配飲料後的售價為120元。這款三明治結合了多種美味的食材，包括香濃的高粱酒、口感豐富的鹹豬肉以及麵包的蓬鬆口感，每一口都帶來濃郁的風味和滿足的口感。

地址：台東縣台東市新生路395－1號

電話：（08）932－5096

營業時間：10：00－19：00，星期四公休

小曼咖啡

真的是我在台東旅行中很推薦大家前往的咖啡廳，就像開頭所說，真的會讓人有一種像家一樣的自在感，低調的店家被綠色植物所覆蓋著，雖然不起眼，但經過時卻總能被這樣的懷舊建築給吸引著，走進超過一甲子的老宅中，滿滿的老文青氣息一湧而上，原來在市區中也可以這麼的緩慢。

我很喜歡小曼咖啡的緩慢步調，更喜歡老闆娘爽朗的個性，在這樣的咖啡廳中是可以很自在很舒適的，雖然不起眼，雖然網路上沒有太多的資訊，但此次前往體驗的心得，以舒適度還有服務的感受，直接超過了這附近的許多網美店。

太麻里咖啡廳



向陽薪傳木工坊



如果想要來「向陽薪傳木工坊」的旅人，可以把車子停在台九線沿海的道路上，路邊都會有白線，盡可能往裡面娜一點，不要把車子往上開，因為只有當地居民可以開進去，而且最近台九線上又多了一個超美的打卡景點，被稱為全台最美的公車站。

▲園區中是免費參觀，如果要使用咖啡廳的話，低消為100元，這裡有許多飲品都是取自在地食材做成飲料。

地址：台東縣太麻里鄉多良村2鄰15號

營業時間：周一－周日（08：00－17：00）

東河咖啡廳



都蘭海角咖啡Dulan Cape Café

台東都蘭是一個很適合渡假的好地方，這裡有著如國外般的愜意感，在這條迷人的海岸線上有著一個有著一個很棒的台東景點「都蘭海角咖啡Dulan Cape Café」，沿途會經過狹小的小路，抵達後真的有一種世外桃源的感覺，在大自然圍繞的環境中遠離喧囂，在山景與海景的雙重視野震撼下享受著怡人的下午時光。

▲放眼望去偌大的草皮前是無盡的太平洋，回過頭看又是壯闊的山巒景色，而這間咖啡廳就是座落在這麼美艷的環境中。

▲如果想要來這邊游泳的話，只要有在這裡消費就可以使用裡頭的游泳池。

地址：台東縣東河鄉舊部路47鄰10－14號

電話：（09）0326－2923

低消：一個品項

營業時間：10：30－17：30（周日、周四公休）

藍色海灣Bluebayou

藍色海灣Bluebayou是去年全新的東河咖啡廳，也是現在必排的台東景點，特殊的建築被綠林包圍著，經過的旅人很難不被抓住目光。

坐在宛如異國的環境中，坐擁無敵海景，180度無死角的視野景色讓我近距離的欣賞著台東給予的自然之美，更棒的事還有樓梯可以走下沙灘踏浪，夕陽時分來這裡，走在沙灘上看著夕陽餘暉的景色，簡直不要太浪漫。不管是室內或是戶外都可以讓人不禁陶醉在窗外的景色中一邊用餐一邊欣賞海景，真是一種奢華的享受。海浪似乎都有讓心情逐漸平靜的療效。

電話：（08）953－0346

低消：每人120元

營業時間：平日：11：00－5：30／假日：10：00－18：00

髒孩子工作室

這間是我很喜歡很喜歡的一間台東咖啡廳，同時也是肉桂捲專賣店，在這條往東河的快速道路上每個人駕駛都在比快的，真的很容易錯過這間座落群山下的綠意咖啡廳「髒孩子工作室」，在這裡沒有網美般的建築裝潢，但是卻有與自然為伍的天然景色，只有這樣的環境才真的會讓人真切的放慢腳步，體驗台東的緩慢生活。

外圍種植了許多綠意的植物，讓環境多了更多的盎然與生機，很喜歡戶外的環境與座位區設置，以榻榻米的方式呈現，周邊吊著不同類型的植物，壁牆上也掛著許多的鹿角蕨。

髒孩子工作室主打的就是肉桂捲， 這裏有多款的肉桂捲口味可以挑選、髒孩子工作室的肉桂捲就是我會推薦的一間，濃郁的肉桂滋味中夾帶著溼潤的口感，外皮的邊邊還是脆脆，而且甜度也拿捏的恰到好處。

地址：台東縣東河鄉54號

電話： （09）8956－7634

營業時間：AM11：00 – PM04：30（周四公休）

台澢號Taitung Tea House

台東相較其他的縣市其實網路的旅行美食資訊也是相對較少的，在IG搜尋，會發現版面都會被海景的咖啡廳給洗版洗掉，所以有一些比較小品的店家，會比較難找，唯一的方式就是開著車子穿梭在巷弄裡，往往會有意外之喜。

台澢號最有名的就是這位海浪冰，以都蘭的大海，上頭還有海浪的樣貌呈現，而且不單單是造型而已，我覺得店家最用心的就是上頭的奶油吃起來是鹹的，就好像大海的滋味一樣，這樣甜鹹相互交錯卻意外的碰撞出新的火花。

地址：台東縣東河鄉146－2號

電話：（09）5509－2961

我在玩玩冰箱

我在玩玩冰箱是台東非常知名的台東早午餐，東河純樸的街道上總會被這樣的異國建築給抓著眼睛，霎那間真的會覺得走進了峇里島，浮誇的早午餐擺盤以及飲品更是旅人來到台東一定會安排來的主要元素，緩慢的步調，美味的餐食，是我在玩玩冰箱所帶來的美好台東旅行。

▲這條巷子滿滿的異國元素，草蓆的遮陽傘搭配著木質的桌椅，在這麼有度假感的美食餐廳中真的會殺光許多記憶體。

以視覺效果來看是真的蠻豐富的，但還是要跟各位打一下預防針，我在玩玩冰箱以價錢來看的話其實不算便宜，以男人的量而言其實也不見得會吃飽，來到我在玩玩冰箱就是品嚐當地的野菜還有吃一個小巧而已，如果是抱著想要吃飽的心態，建議可以先在其他地方裹腹一下。

地址：台東縣東河鄉隆昌188號

池上咖啡廳



走走池上

金黃的稻穗中吹撫著閃亮著波光，這是台東池上的魅力，在這個迷人的樸實鄉鎮中有一間純白建築佇立於此，看似老舊房屋改建的「走走池上」，但走進裡頭滿是藝術般的文藝氣息，一間看似普通的小店，卻有著讓人忘卻煩擾的慵懶感，讓我們在隨性的台東之旅中可以好好的品味著生活。

走進店裡，座位數不算多，但是整體的氛圍卻很溫馨，在旅行中如果還遇到服務態度讓人覺得溫暖的店家，那真的在這趟旅行中加分加了不少。

地址：台東縣池上鄉中山路99號

電話： （08）636－7216

ISwell

行駛在池上最繁華的中山路上，一整排建築中真的會不小心被眼前這棟木質的建築給吸引著，這麼迷人的古樸建築咖啡廳就是我們今日要前往的「ISwell」。ISwell對面有一片空地是可以停車的，所以建議各位前往的旅人不要把汽車停在店門口破壞視覺。

從裝潢一直到座位區，每一個細節中都可以看的出來許多環保元素，輕快的音樂與緩慢的氛圍，讓都市人的我在這樣的空間裡，不知不覺放慢了自己的步調，尤其是當一個人旅遊的時候，所有的感官都會被放大，此時的心很平靜很舒適。

地址：台東縣池上鄉中山路181號

關山美食



惣在生活

惣在生活藏在關山的小徑中，所以很容易忽略掉，巷弄裡是沒有車位可以停的，所以前往的旅人建議把車子停在隆盛路的馬路邊，步行走進來。走進小徑中會看到一棟偽三合院的建築，裡頭迴繞著漂流木、鐵皮以及稻草的元素，給人一種鄉村般的悠閒氛圍。

庭院裡已經燃起了篝火，陣陣的炊煙在空氣中瀰漫著一縷幽香，在這個空間裡，我瞬間忘記了這是一間提供餐食的文青小店，只想要趕緊選一個座位，感受一下此時的寧靜與愜意。

有眾多不同的野菜可以挑選，這裡的野菜都是當地小農種的，一旁也有冷凍類的菜單可以選擇，有很多老闆娘基隆當地的甜不辣，都是來到這邊必吃的小物美食，以客觀的角度來評論的話，我覺得惣在生活的柴燒關東煮湯頭很有自己的味道，不會是那種在外面都能喝到的口味，湯頭中帶有淡淡的柴燒氣味。

地址： 台東縣關山鎮隆盛路122巷7號

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