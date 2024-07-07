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雙北2飯店「消暑遛兒專案」！水樂園免費玩、送全台8館通用門票

▲台北市立動物園,貝兒絲樂園,台北六福萬怡酒店豪華客房。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

▲台北六福萬怡酒店豪華客房。（圖／台北六福萬怡酒店提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

小孩玩瘋、大人頭痛的暑假來襲，雙北市就有兩家飯店祭出兒童放電專案。其中，入住南港車站共構的台北六福萬怡酒店，就送貝兒絲樂園全台8館通用門票，翌日享自助早餐，還能免費加床，三人成行6,299元起；位於淡水的滬尾藝文休閒園區將於7/13、7/28推出「2024夏日冰水奇園」，6歲以下孩童免費暢玩。

▲台北市立動物園,貝兒絲樂園,台北六福萬怡酒店豪華客房。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

▲貝兒絲樂園南港店多達25個遊樂區，從蹦床球池、沙坑、益智玩具、軌道車到撈魚水池等都有，讓小孩盡情放電。

台北六福萬怡酒店
南港車站四鐵共構的台北六福萬怡酒店，與室內親子遊樂園「貝兒絲樂園」合推「FUN Bears親子住房專案」，入住就送貝兒絲樂園全台8館通用門票，其中，貝兒絲樂園南港店多達25個遊樂區，從蹦床球池、沙坑、益智玩具、軌道車到撈魚水池等都有，讓小孩盡情放電。

▲台北市立動物園,貝兒絲樂園,台北六福萬怡酒店豪華客房。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

▲「景點暢遊卡二日券」可以到台北市立動物園與熊貓相見歡。

「FUN Bears親子住房專案」翌日享自助早餐，還贈免費加床服務，三人成行6,299元起，每人每晚平均只要2,100元。另有「FUN暑假好好玩」住房專案，平日雙人住宿每晚6,499元起，贈翌日早餐兩客，住客可獲得「景點暢遊卡二日券」兩張，暢玩28個北北基桃人氣景點。

▲滬尾藝文休閒園區推出「2024夏日冰水奇園」。（圖／業者提供）

▲滬尾藝文休閒園區7/13、7/28推出「2024夏日冰水奇園」。（圖／業者提供）

滬尾藝文休閒園區
淡水滬尾藝文休閒園區7/13、7/28推出「2024夏日冰水奇園」，民眾可從下午3點半玩到晚間6點，門票包含玩水槍、打水仗、水球挑戰賽、九宮格挑戰，以及動物毛巾DIY（每場限量40名），會員價200元，未滿6歲兒童免費入場。

▲滬尾藝文休閒園區推出「2024夏日冰水奇園」。（圖／業者提供）

▲▼活動日園區於千坪草坡旁安排多個戲水池；園區採用木漿綿取代氣球，加工製作成為繽紛吸水海綿球，能盡情消暑玩樂。（圖／業者提供）

▲滬尾藝文休閒園區推出「2024夏日冰水奇園」。（圖／業者提供）

活動日園區於千坪草坡旁安排多個戲水池，讓小朋友盡情戲水，另外憑入場券還可以玩水球挑戰賽或九宮格挑戰，秉持環保減碳概念，園區特別採用木漿綿取代氣球，加工製作成為繽紛吸水海綿球，還能使用廢物再利用的方式自製水桶水槍。民眾能全副武裝、自備水桶水槍，在揮汗如雨的仲夏日，享受清涼又刺激的親子時光。

▲滬尾藝文休閒園區推出「2024夏日冰水奇園」。（圖／業者提供）

▲憑入場券可至禮萊廣場2樓「捷動能」體驗耗資千萬升級的「5G沉浸式親子體感。（圖／業者提供）

關鍵字： 新北市旅遊 淡水區旅遊 台北市旅遊 南港旅遊 飯店旅宿 星級飯店

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