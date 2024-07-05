▲沖繩海麗客蘭尼度假村位於恩納海岸國家公園。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

沖繩向來是台灣人赴日旅遊最喜歡的目的地，挑間擁有美麗海景、設施豐富的好飯店放空度假就很紓壓！位於恩納村海岸國家公園旁的「沖繩海麗客蘭尼度假村」，每間客房都能獨享無垠大海和純白沙灘景色，成為旅客度假的好選擇之一。

▲度假村大廳就可看到絕美海景與夕陽。

▲所有客房均享有海景。

▲懸崖Villa觀景台的無邊際池與海景。

沖繩海麗客蘭尼度假村位於沖繩海岸國家公園恩納村廣袤海角，坐擁絕佳海灣地理位置以及綿延1.6公里壯闊海岸線，全館共有360間客房、皆為面海房，且每一間海景角度均不相同；館內也提供5間Villa房型，配有溫水游泳池和天然溫泉池，適合喜愛尋求定點旅遊的旅客。

▲度假村內泳池區。

公共設施方面，館內提供三座戶外泳池加一座室內泳池增添休閒氛圍，還有備受青睞的「海麗客蘭尼SPA中心」。海麗客蘭尼SPA中心是沖繩唯一五星級水療中心，其護理方式受到夏威夷和沖繩兩種古老文化的啟發，可促進更深層的放鬆狀態，做完後還可享受天然溫泉。

業者現在也推出婚禮專案，新人可以享有海洋套房的兩晚住宿含早餐，一早由專業婚禮團隊打造每一個婚禮細節，從選定璀璨禮服及精緻配飾，到熱帶花卉佈置，體貼的美容服務和專業攝影捕捉每一個精彩瞬間，打造一場難忘的愛情慶典。

▲度假村內餐廳。

餐飲方面，知名米其林二星主廚川手寬康擔當顧問的「SHIROUX」創意餐廳，以「old is new」為題，將沖繩艾草、海萵苣、島辣椒等當地豐富的傳統食材，巧妙結合法式技法，打造出新穎的佳餚，並透過「主廚特製套餐」獨家提供飲食新體驗。

▲▼虹夕諾雅沖繩。（圖／星野集團提供）

而沖繩另一飯店推薦，就是星野集團旗下的「虹夕諾雅沖繩」了！飯店沿著綿延一公里的海岸線打造，每間客房都享有無敵海景，還能捕捉夢幻夕陽時光，並可在房內享用私人晚餐。

館內還有日本規模最大的海景咖啡「BANTA CAFE」，即使非住客也能消費，4種不同特色座位區，帶給旅客截然不同的看海感受，已成為沖繩必去的景點之一。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）