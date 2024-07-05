ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

絕美沖繩海麗客蘭尼度假村！躺床看海　Villa還有私人懸崖觀景台

▲▼沖繩海麗客蘭尼度假村。（圖／業者提供）

▲沖繩海麗客蘭尼度假村位於恩納海岸國家公園。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

沖繩向來是台灣人赴日旅遊最喜歡的目的地，挑間擁有美麗海景、設施豐富的好飯店放空度假就很紓壓！位於恩納村海岸國家公園旁的「沖繩海麗客蘭尼度假村」，每間客房都能獨享無垠大海和純白沙灘景色，成為旅客度假的好選擇之一。

▲▼沖繩海麗客蘭尼度假村。（圖／業者提供）

▲度假村大廳就可看到絕美海景與夕陽。

▲▼沖繩海麗客蘭尼度假村。（圖／業者提供）

▲所有客房均享有海景。

▲▼沖繩海麗客蘭尼度假村。（圖／業者提供）

▲懸崖Villa觀景台的無邊際池與海景。

沖繩海麗客蘭尼度假村位於沖繩海岸國家公園恩納村廣袤海角，坐擁絕佳海灣地理位置以及綿延1.6公里壯闊海岸線，全館共有360間客房、皆為面海房，且每一間海景角度均不相同；館內也提供5間Villa房型，配有溫水游泳池和天然溫泉池，適合喜愛尋求定點旅遊的旅客。

▲▼沖繩海麗客蘭尼度假村。（圖／業者提供）

▲度假村內泳池區。

公共設施方面，館內提供三座戶外泳池加一座室內泳池增添休閒氛圍，還有備受青睞的「海麗客蘭尼SPA中心」。海麗客蘭尼SPA中心是沖繩唯一五星級水療中心，其護理方式受到夏威夷和沖繩兩種古老文化的啟發，可促進更深層的放鬆狀態，做完後還可享受天然溫泉。

業者現在也推出婚禮專案，新人可以享有海洋套房的兩晚住宿含早餐，一早由專業婚禮團隊打造每一個婚禮細節，從選定璀璨禮服及精緻配飾，到熱帶花卉佈置，體貼的美容服務和專業攝影捕捉每一個精彩瞬間，打造一場難忘的愛情慶典。

▲▼沖繩海麗客蘭尼度假村。（圖／業者提供）

▲度假村內餐廳。

餐飲方面，知名米其林二星主廚川手寬康擔當顧問的「SHIROUX」創意餐廳，以「old is new」為題，將沖繩艾草、海萵苣、島辣椒等當地豐富的傳統食材，巧妙結合法式技法，打造出新穎的佳餚，並透過「主廚特製套餐」獨家提供飲食新體驗。

▲▼虹夕諾雅沖繩。（圖／星野集團提供）

▲▼虹夕諾雅沖繩。（圖／星野集團提供）

▲▼虹夕諾雅沖繩。（圖／星野集團提供）

而沖繩另一飯店推薦，就是星野集團旗下的「虹夕諾雅沖繩」了！飯店沿著綿延一公里的海岸線打造，每間客房都享有無敵海景，還能捕捉夢幻夕陽時光，並可在房內享用私人晚餐。

館內還有日本規模最大的海景咖啡「BANTA CAFE」，即使非住客也能消費，4種不同特色座位區，帶給旅客截然不同的看海感受，已成為沖繩必去的景點之一。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 沖繩旅遊 日本旅遊 亞洲旅遊 飯店旅館 度假旅館 星級飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

推薦閱讀

台北超澎湃「波士頓龍蝦三明治」回歸

台北超澎湃「波士頓龍蝦三明治」回歸

《孤獨的美食家》店家實訪50年居酒屋

《孤獨的美食家》店家實訪50年居酒屋

住台南捷絲旅免費升等、11歲以下免費

住台南捷絲旅免費升等、11歲以下免費

花蓮人氣冰店浪花丸9／1熄燈

花蓮人氣冰店浪花丸9／1熄燈

COLD STONE冰淇淋第2杯50元只有3天

COLD STONE冰淇淋第2杯50元只有3天

沖繩絕美海景度假村躺床看海超chill

沖繩絕美海景度假村躺床看海超chill

拿坡里炸雞桶限時下殺58折起吃

拿坡里炸雞桶限時下殺58折起吃

桃園台茂「300秒生日煙火」明施放！

桃園台茂「300秒生日煙火」明施放！

奢華業者推紐約看房旅遊團每人88萬

奢華業者推紐約看房旅遊團每人88萬

萬波超獵奇「芒果河粉」全門市開喝

萬波超獵奇「芒果河粉」全門市開喝

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

快訂！5間飯店「住1晚送1晚」送早餐

限時3天！台中熱氣球嘉年華夢幻升空

盤點桃園「40＋」室內景點吹冷氣攻略

饗賓集團「隱藏版Buffet」8／31熄燈

2人同行身分證集滿4個7「77折」

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

阿里山林鐵7月6日全線通車

號稱「台中最好吃」義大利麵！

開箱星宇航空史努比主題航班

海鮮丼吃到飽！栢麗廳推出居酒屋美食

熱門行程

最新新聞更多

台北超澎湃「波士頓龍蝦三明治」回歸

《孤獨的美食家》店家實訪50年居酒屋

住台南捷絲旅免費升等、11歲以下免費

花蓮人氣冰店浪花丸9／1熄燈

COLD STONE冰淇淋第2杯50元只有3天

沖繩絕美海景度假村躺床看海超chill

拿坡里炸雞桶限時下殺58折起吃

桃園台茂「300秒生日煙火」明施放！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366