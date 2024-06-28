氣溫愈高折扣愈多！這一鍋祭出高溫優惠　穿背心吃4人套餐3折

▲「這一鍋皇室秘藏鍋物」祭出夏樂季優惠，氣溫越高、加購食材折扣就越多。（圖／這一鍋提供）

記者黃士原／台北報導

迎接暑期旺季，伴隨氣溫越來越熱，這一鍋集團旗下品牌「這一鍋皇室秘藏鍋物」祭出夏樂季優惠，氣溫越高、加購食材折扣就越多，每周三同桌4人穿著背心或是小可愛享用4人套餐，直接打3折。

▲每周三同桌4人穿著背心或是小可愛用餐，即可享有4人套餐3折優惠。

夏日氣溫熱爆，這一鍋特別以天氣溫度祭出三重優惠；第一重氣溫越高，折扣就越多，出示手機天氣APP，依顯示溫度，加購食材享有對應折扣，例如30度打7折，35度打65折，以此類推，共有19道熱門食材可選擇。第二重於每周三同桌4人穿著背心或是小可愛用餐，即可享有4人套餐3折優惠，原價3280元套餐只要984元；第三重則是到官方臉書指定貼文留言，還有會抽1680元雙人套餐券。

▲「燒肉同話」新品「蜂蜜香蕉酥」。（圖／這一鍋提供）

▲「這一小鍋」濃奶起司鍋。（圖／這一鍋提供）

「燒肉同話」推出限定餐點「夏日鮮果季」，「果心豬捲捲」以豬五花肉片包裹新鮮的小蕃茄、香甜蘋果丁和多汁鳳梨，經過燒烤後，豬五花的油脂香氣融合酸甜果香，吃起來格外軟嫩多汁。「巧遇香蕉」選用韓國三光薄脆巧克力，搭配香甜軟糯的香蕉，放上烤網炙燒後，口感層次豐富，甜而不膩。

「這一小鍋」7月推出全新湯底「濃奶起司鍋」，外型可愛的起司磚，宛如在鍋中泡湯，慢慢融化的過程超療癒，讓人忍不住想拍照。

▲王品集團旗下「丰禾 台味風格料理」新菜─十三醬香酥豬腳。（圖／王品提供）

另外，王品集團旗下「丰禾 台味風格料理」台北南京東店7月1日新開幕，品牌推出多重優惠，7月6日至7月7日，到南京東店內用套餐享全單85折。7月1日至8月31日，到「丰禾」全台分店內用套餐，出示FB/IG指定畫面，還能立即現領300元加菜金。

▲王品集團旗下「丰禾 台味風格料理」新菜─火龍果蒜香豬血糕。（圖／王品提供）

除了提升店裝質感，丰禾以台式經典再創新，一口氣推出13道年度新菜，其中十三醬香酥豬腳是將豬腳高溫酥炸添酥脆感，起鍋後淋上十三香醬汁，入口香麻堆疊，令人吮指回味。火龍果蒜香豬血糕則是把豬血糕撒上蒜酥，佐特調天然火龍果醬。