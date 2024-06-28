20多道炭烤料理吃到飽！台北遠東Café自美式嘉年華今日登場

▲台北遠東Café自美式炭烤嘉年華今日登場。（圖／台北遠東香格里拉提供）

記者黃士原／台北報導

迎接歡樂暑假到來，台北遠東香格里拉人氣自助餐廳「遠東Café」以美國國慶為靈感，自6月28至8月8日的午餐及晚餐，推出期間限定「美式炭烤嘉年華」美食活動，20多道美式炭烤風味料理吃到飽。

「美式炭烤嘉年華」由遠東Café主廚團隊設計20多道美式炭烤風味料理，包括香氣四溢的波本酒蜂蜜BBQ烤雞、濃郁可口的紐約起司漢堡、軟嫩多汁的煙燻BBQ豬肋排，以及假日限定的德州煙燻牛胸肉等。

▲濃郁可口的紐約起司漢堡。（圖／台北遠東香格里拉提供）

▲假日加碼登場的「德州煙燻牛胸肉」。（圖／台北遠東香格里拉提供）

假日加碼登場的「德州煙燻牛胸肉」，主廚選用靠腹部的軟嫩部位，以140度慢煮2至3小時，調味灑上鹽和胡椒、煙燻香料及烤肉醬，接著以煙燻火烤3至5分熟，使其充滿濃厚的燻烤香氣，肉質呈現粉嫩狀態。

▲美式炭烤嘉年華也推出豐富多樣的美式甜點。（圖／台北遠東香格里拉提供）

除了肉品料理，也推出豐富多樣的美式甜點，包括奧利奧起司蛋糕、美式經典胡桃派、美式蘋果派、緬因州烏比派、甜甜圈、佛羅里達州青檸派、經典胡蘿蔔蛋糕、花生醬布朗尼。美式炭烤嘉年華自6月28至8月8日午餐及晚餐供應。

▲台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳7月1日起推出「澎湖海鮮季」。（圖／台北喜來登大飯店提供）

時序入夏，十二廚自助餐廳則是以澎湖現流海產為主角，餐檯提供20道以澎湖海鮮製作的美味料理，包括有澎湖冰捲配五味醬、澎湖白鬚蝦海菜煎餅、涼拌蟹肉海燕窩、香煎澎湖小管、酥炸百花油條、避風塘炒蝦、沙茶炒蟹。

▲鮮蚵滷肉飯。（圖／台北喜來登大飯店提供）

而澎湖必吃的人氣美食「鮮蚵滷肉飯」，則是使用現撈肥美鮮蚵搭配鹹香肉燥飯。現煮麵區還有「澎湖小卷鮑魚米線湯」，新鮮直送的澎湖小卷、鮮活鮑魚，與吸附湯頭的米粉一起享用，鮮味濃郁。