千層蛋塔塞滿芋泥內餡　吳寶春麥方店新推7款島嶼芋麵包

▲芋泥千層蛋塔。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼去年「以麵包閱讀台灣小米」響應2023國際小米年之後，今年吳寶春麥方店研發團隊再度挖掘即將失落的島嶼飲食文化，將數量極少的「西拉雅芋」、排灣族部落的「小山芋」和達悟族「蘭嶼芋」，創作7款島嶼芋麵包新品，其中1款還結合現今最夯的千層蛋塔。

▲芋頭（米賣）披薩。

▲蘭嶼椰香芋泥包。

▲小山芋。

吳寶春麥方店在台南建城400年之際，研發團隊再度「以麵包閱讀島嶼芋」，走進原住民部落，挖掘即將失落的島嶼飲食文化，找到了與西拉雅族息息相關、數量極少的「西拉雅芋」，逐漸沒落的排灣族部落「小山芋」與達悟族「蘭嶼芋」，再加廣泛種植的檳榔心芋為食材，透過原芋蒸煮、磨泥、切絲、鹹甜調味等手法，創作7款島嶼芋麵包新品。

7款島嶼芋麵包中，利用西拉雅芋、蘭嶼芋、部落小山芋的麵包，分別是西拉雅族特色美食「芋頭（米賣，音同mai）披薩」（米賣音同mai）、東南亞椰漿風味的「蘭嶼椰香芋泥包」，以及擬真外型的「小山芋麵包」，藉此展現傳統芋種的多樣性。

▲福爾摩沙芋泥包。

▲筊芋福包。

主廚團隊也以本土廣泛種植的檳榔心芋為題，延伸一般人對芋頭鬆軟香甜的印象，推出4款新品，包括把原有的台灣三小福麵包系列新增一款魯邦種30%的「福爾摩沙芋泥包」、將傳統芋粿巧翻轉為以小麥與芋製作的「筊芋福包」、奶油餐包麵團融入芋頭起司塊的「芋見乳酪」，以及把時下最夯的流行的千層蛋塔融入芋頭的「芋泥千層蛋塔」。

▲芋見乳酪。

此外，尋訪島嶼芋同時，吳寶春麥方店研發團隊也發現早期西拉雅族主食在西拉雅芋之外，也有食用高粱的記載，他們也在高雄內門區西拉雅族木柵部落，找到仍在種植的「紅種散穗高粱」，於是以葡萄菌種作為酵種，做出風味獨特的「紅種散穗高粱麵包」。

▲法朋烘焙甜點坊7月10日將開放官網讓所有消費者都能搶購。（圖／法朋提供）

另外，過完端午節之後，意味著中秋節的腳步也不遠，陳耀訓・麵包埠與法朋烘焙甜點坊日前相繼宣布中秋蛋黃酥預購日期，陳耀訓是7月2日中午12時30分開放預購，提貨時間為7月17日至9月17日，每盒售價980元；法朋則是6月24日起開放企業大宗訂購，7月10日開放官網讓所有消費者都能搶購，經典蛋黃酥禮盒9入售價920元，欣葉聯名雙饗禮盒售價960元（蛋黃酥6顆與綠豆椪3顆）。