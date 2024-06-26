台南、高雄這2家分店限定！明壽司首度南下客座初魚鐵板料亭

▲明壽司首度南下客座初魚鐵板料亭。（圖／初魚集團提供）

記者黃士原／台北報導

南部饕客也吃得到米其林星級日料！初魚集團旗下經典品牌「初魚鐵板料亭」，邀請台北米其林一星「明壽司」首度南下舉辦客座餐會，台南場為7月21日，高雄場為7月22日，餐費8800元。

開業超過10年的明壽司，已連續4年蟬聯米其林一星，也是台北最難訂位的壽司店之一。料理長高啟明（阿明師）秉持傳統日式江戶前料理手法，善用魚類放置時間作適度熟成。7月21日、22日應初魚鐵板料亭邀請，阿明師首度南下舉辦客座餐會。

▲這次南下客座餐會菜色，由明壽司料理長阿明師、初魚創辦人及初魚鐵板料亭師傅共同討論。（圖／初魚集團提供）

初魚集團表示，這次南下客座餐會菜色，由明壽司料理長阿明師、初魚創辦人及初魚鐵板料亭師傅共同討論，前半段是明壽司菜色，後半段則是初魚拿手的鐵板料理。7月21日先到新光三越小西門店（午場、晚場），7月22日到高雄美術店（午場、晚場），餐費8800元可享以14道限定菜式，目前已開放官方LINE訂位。

▲明壽司開場的鱈場蟹二吃。（圖／初魚集團提供）

▲明壽司菜色「黑鮪魚、昆布、山藥、紫蘇花」。（圖／初魚集團提供）

▲阿明師招牌「紹興海膽甜蝦」。（圖／初魚集團提供）



初魚集團提到，阿明師準備了數道明壽司特色菜，先由「鱈場蟹二吃」開場，第一吃為當場現削的鱈場蟹蟹腳，第二吃則是將高知縣產黃柚挖空，塞入韓國松葉蟹肉及北海道七星米炊煮而成的米飯；「紹興海膽甜蝦」則是阿明師招牌料理，使用台灣紹興酒搭配海膽醬，再將日本甜蝦浸入紹興的香氣之中。「紅喉釜飯」選用鮮嫩、富有油脂的日本紅喉搭配鮭魚卵及山芹菜，輔以嫩薑切細塊解膩。

▲初魚菜色「宮崎黑毛和牛、刺蔥、山椒、迷迭香」。（圖／初魚集團提供）

▲初魚「澳洲天鵝烤龍蝦」會先用鹽、油在鐵板上兩面煎過。（圖／初魚集團提供）

初魚獻上鐵板料理，像是以「宮崎黑毛和牛、刺蔥、山椒、迷迭香」烤製而成的牛肉朴葉燒；以及先用鹽、油在鐵板上兩面煎過，再塗上赤海膽醬以炭火燒烤的「澳洲天鵝烤龍蝦」。

▲新加坡米其林一星「四川飯店」第三代傳人陳建太郎，今日起至6月30日客座台北遠東香格里拉的上海醉月樓，圖為青椒和牛排。（圖／台北遠東香格里拉提供）

另外，新加坡米其林一星「四川飯店」第三代傳人陳建太郎，今日起至6月30日客座台北遠東香格里拉的上海醉月樓。此次客座帶來多款經典菜色，包括鎮店之寶的陳麻婆豆腐、青椒和牛排、鍋炒獅子唐鮮魚、黑醋咕咾肉、蟹黃肝膏湯等招牌菜色，午間套餐每位2288元起，晚間套餐每位2888元起。

▲四川飯店原創陳麻婆豆腐。（圖／台北遠東香格里拉提供）

陳建太郎父親陳建一曾參加日本富士電視台料理鐵人節目，取得67勝22敗3平的佳績，他研發的「日式麻婆豆腐」降低辣度、調整醬料，使其在日本廣受歡迎。而陳麻婆豆腐則是「四川飯店」陳家原創菜之一，其靈魂來自發酵至少3年的豆瓣醬、花椒和乾辣椒粉，還有秘制的辣椒油和甜麵醬。