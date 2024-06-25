日本漢堡排名店登台再+1　「福吉」8／3插旗台北中山區

▲日本名店「福吉漢堡排」8月登台。（圖／取自福吉漢堡排官網）

記者黃士原／台北報導

又一家日本漢堡排名店登台！創立於1998年的「福吉漢堡排」主打鐵板風味，目前於日本、紐約、新加坡、杜拜等地有約30間分店，台灣首店即將於8月3日插旗台北中山區。

福吉漢堡排源自於日本，1998年創立至今已超過20個年頭，主打鐵板燒風味，客人在高溫的鐵板上分切、烤製之後再享用。除了品嚐原味，店家還附上3種調味來變換風味。

▲福吉漢堡排鐵板炒飯。（圖／取自福吉漢堡排官網）

在福吉漢堡排還能吃到「炒飯」，客人可以利用留在鐵板上的牛油與肉汁，加入白飯均勻翻炒，最後灑上蒜味鹽或胡椒鹽，就完成了一盤美味的鐵板炒飯。

另外，之前傳出日本東京人氣店「漢堡排嘉」2號店，將會進駐大巨蛋「遠東Garden City」的潮美食公園，目前最新進度是要到8月才會跟大家見面。

▲「漢堡排嘉」2號店進駐台北大巨蛋，預計8月才開幕。（圖／記者黃士原攝）

漢堡排嘉提供有國產牛漢堡排（450元）、牛舌漢堡排（520元）、特選牛舌排（650元）、WAGYU和牛漢堡排（560元）4款定食餐，除了漢堡排外，還附上白飯、湯品、生雞蛋與小菜。另國產牛漢堡排、牛舌漢堡排都可加點，每顆分別是100元、150元。