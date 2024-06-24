最低5折！大巨蛋新開幕運動餐廳　自助調飲「價格隨人氣波動」

▲金色三麥旗下全新品牌「SPORTS NATION」推出「電子酒精交易所」數位互動平台。（圖／記者黃士原攝）● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

記者黃士原／台北報導

金色三麥旗下全新品牌「SPORTS NATION」運動主題餐廳，明天正式進駐大巨蛋遠東Garden City「潮美食公園」，除了供應數十道美墨料理，還有全球第一座數位互動的自助取酒牆，價格會隨著人氣波動，最低5折。

明天正式進駐大巨蛋遠東Garden City「潮美食公園」的SPORTS NATION運動餐廳，占地共200坪，中間8.3米寬環狀螢幕即時播放各種運動賽事與最新潮流資訊，全視線零死角。

▲智慧自助取酒牆顯示動態價格，會隨著銷量波動，銷量愈高、價格也會隨之上漲，銷量較少的飲品，價格則會愈來愈低。（圖／記者黃士原攝）● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

SPORTS NATION除了供應數十道美墨料理，還有以股票交易所為發想靈感的「電子酒精交易所」數位互動平台，結合智慧自助取酒牆顯示動態價格，每款酒的價格會隨著銷量波動，銷量愈高、價格也會隨之上漲；反之，銷量較少的飲品，價格則會愈來愈低，最低為定價的5折，希望藉此鼓勵消費者嘗試不同的酒款。

▲智慧自助取酒牆羅列20款飲品，包含12款調酒、5款無酒精氣泡飲、3款特選精釀啤酒。（圖／記者黃士原攝）● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

餐廳內的智慧自助取酒牆，呼應大巨蛋球體環狀設計，羅列20款飲品，包含12款調酒、5款無酒精氣泡飲、3款特選精釀啤酒，消費者持智慧取酒卡依自己喜好、當日心情自由選擇單杯或創意混搭，享受以量計價的輕鬆自在。

▲SPORTS NATION大拼盤。（圖／記者黃士原攝）

▲紐澳良什錦飯。（圖／記者黃士原攝）

▲酪梨鮮蝦塔可餅。（圖／記者黃士原攝）

除了飲品，SPORTS NATION菜單也匯集金色三麥經典菜色，包括人氣烤肋排、酥炸椒麻雞、紐澳良什錦飯、披薩、炸細薯等品項，更有呼應大巨蛋場館元素設計的重量級美墨料理「SPORTS NATION大拼盤」。針對看比賽的球迷，也推出2款應援外帶套餐，由特製炸雞搭配吉拿棒或酥炸細薯條，以及無酒精調飲。

慶祝開幕，6月25日至7月1日，智慧自助取酒牆暢飲1小時，優惠價299元，智慧取酒卡儲值10,000元贈送5,000元。6月25日至7月31日，穿任一球衣至SPORTS NATION，享智慧自助取酒牆暢飲1小時優惠價299元。

▲「漢堡排嘉」2號店進駐台北大巨蛋，預計8月才開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本東京人氣店「漢堡排嘉」2號店也要進駐大巨蛋潮美食公園，但要等到8月才會跟大家見面。該品牌提供有國產牛漢堡排（450元）、牛舌漢堡排（520元）、特選牛舌排（650元）、WAGYU和牛漢堡排（560元）4款定食餐，除了漢堡排外，還附上白飯、湯品、生雞蛋與小菜。另國產牛漢堡排、牛舌漢堡排都可加點，每顆分別是100元、150元。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。