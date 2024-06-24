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新加坡萊佛士酒店餐廳、酒吧太狂！發明百年調酒　金箔烤鴨超浮誇

▲▼新加坡萊佛士酒店 藝中餐廳、Long Bar、Raffles Courtyard。（圖／記者周姈姈攝）

▲經典調酒「新加坡司令」的發源地就是Long Bar，位於新加坡萊佛士酒店。（圖／記者周姈姈攝）

記者周姈姈／新加坡報導

這輩子一定要住一次的「新加坡萊佛士酒店」，先前帶領大家開箱酒店的套房、泳池、建築等亮點，除此之外，其實酒店裡還有7間超經典必吃餐廳、酒吧，像是著名調酒「新加坡司令」的發源酒吧，還有能吃到超美味金箔烤鴨與椰子燉雞湯的中餐廳，有機會來新加坡肯定要好好享受。

餐廳

1.藝

現代中餐變革中最具影響力的明星主廚梁子庚，攜「藝」餐廳重登新加坡美食舞臺。這間時尚現代中餐廳就在新加坡萊佛士酒店3樓，從傳統粵菜到改良的經典中菜，梁子庚大廚選用同一來源的時令食材，以現代手法端出一道道中餐美饌。

▲▼新加坡萊佛士酒店 藝中餐廳、Long Bar、Raffles Courtyard。（圖／記者周姈姈攝）

▲「藝」用餐空間，還設有包廂。（圖／新加坡萊佛士酒店提供）

「藝」提供80多道餐點，可單點也可點套餐，推薦一定要吃「招牌黃金烤鴨」，最大亮點就是烤鴨上撒了金箔，還搭配2種醬料，分別為甜麵醬、玫瑰醬，烤鴨單純沾甜麵醬就是經典絕配滋味，肉香滿溢，而沾玫瑰醬則能嚐到一抹淡淡的花香；另一道更驚豔的就是「椰子燉雞湯」，一入口就是「鮮甜」兩字浮上心頭，還帶有非常清爽的椰子香，絕對會一喝愛上。

▲▼新加坡萊佛士酒店 藝中餐廳、Long Bar、Raffles Courtyard。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼「招牌黃金烤鴨」加了金箔，搭配甜麵醬或玫瑰醬一起吃，各有迷人的滋味，還加了清脆的香瓜增添口感。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼新加坡萊佛士酒店 藝中餐廳、Long Bar、Raffles Courtyard。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼新加坡萊佛士酒店 藝中餐廳、Long Bar、Raffles Courtyard。（圖／記者周姈姈攝）

▲口味讓人超驚艷的「椰子燉雞湯」，入口鮮甜滿分，還能嚐到椰子的清香。（圖／記者周姈姈攝）

2.Tiffin Room

新加坡萊佛士酒店於1887年開幕，接著在1892年設立Tiffin Room，因此Tiffin Room對酒店來說，已經完全融入歷史中。到了2019年時，Tiffin Room跟著酒店一起翻新，重新修復了木地板，再現20世紀初期風味，而餐廳整體呈現金碧輝煌的風格，架子上也擺放許多印度便當盒，這是因為Tiffin Room在中午及晚餐時間會變身號稱全新加坡最好吃的印度餐廳。

▲▼新加坡萊佛士酒店經典必吃餐廳、酒吧。（圖／記者周姈姈攝）

▲Tiffin Room中午、晚上變身印度餐廳。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼新加坡萊佛士酒店 藝中餐廳、Long Bar、Raffles Courtyard。（圖／記者周姈姈攝）

▲架子上都是印度便當盒。（圖／記者周姈姈攝）

駐店印度主廚為顧客奉上北印度的傳統美食與獨特風情，精緻的半自助午餐和單點晚餐，從拉賈斯坦邦、旁遮普到勒克瑙的北印度美食體驗齊聚一堂，令人回味無窮；餐點中的正宗特色菜肴以各色香料均衡搭配烹製，佐以經典的印度啤酒和飲料享用。

▲▼新加坡萊佛士酒店經典必吃餐廳、酒吧。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼Tiffin Room主打北印度傳統美食。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼新加坡萊佛士酒店經典必吃餐廳、酒吧。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼新加坡萊佛士酒店經典必吃餐廳、酒吧。（圖／記者周姈姈攝）

▲甚至還能喝到酒店獨有的印度琴酒。（圖／記者周姈姈攝）

Tiffin Room早上提供早餐，可點選主食、咖啡飲料搭配自助式餐點，主食的選擇非常多樣，有叻沙麵、炒麵、炒飯、咖椰吐司等，自助式餐點則有生菜沙拉、麵包、水果等，非常豐盛又美味。

▲▼新加坡萊佛士酒店。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼早餐自助式餐點非常豐盛，有生菜沙拉、水果、麵包及各式小點。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼新加坡萊佛士酒店。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼新加坡萊佛士酒店。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼推薦早餐主食可以點叻沙麵（上圖），奶香濃郁，加了辣椒醬更是微辣過癮；咖椰吐司（下圖）內餡飽滿，香甜可口。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼新加坡萊佛士酒店。（圖／記者周姈姈攝）

3.Grand Lobby

Grand Lobby提供最經典的萊佛士下午茶，餐點有經典三明治、自製司康餅、蛋糕及時令美食，還有一系列茶飲和香檳，且每季還會推出限定菜單，讓房客能一邊享用下午茶一邊欣賞大廳的優雅裝潢。

▲▼新加坡萊佛士酒店經典必吃餐廳、酒吧。（圖／記者周姈姈攝）

▲在酒店大廳能享用最經典的萊佛士下午茶。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼新加坡萊佛士酒店 藝中餐廳、Long Bar、Raffles Courtyard。（圖／記者周姈姈攝）

▲下午茶餐點有經典三明治、自製司康餅、蛋糕及時令美食，搭配茶飲或香檳，非常享受。（圖／記者周姈姈攝）

4.Butcher’s Block

Butcher’s Block主打獨特的柴火餐飲體驗，一走進餐廳裡就會看見烘乾室，這裡使用特別的木材烘乾食材，像是羊肉、鴨肉、牛肉、豬肉等，再經由來自夏威夷的主廚Jordan Keao妙手，烹調出令人難忘的美味；另外，在Butcher’s Block用餐也可搭配The Library，精選350個產地、超過1000瓶的頂級葡萄酒，讓用餐體驗更加完美。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。

▲▼新加坡萊佛士酒店經典必吃餐廳、酒吧。（圖／記者周姈姈攝）

▲Butcher’s Block以特殊的木材烘乾食材。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼新加坡萊佛士酒店經典必吃餐廳、酒吧。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼來自夏威夷的主廚Jordan Keao烹調出令人難忘的美味。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼新加坡萊佛士酒店經典必吃餐廳、酒吧。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼新加坡萊佛士酒店經典必吃餐廳、酒吧。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼餐廳裡還有The Library，精選350個產地、超過1000瓶的頂級葡萄酒，推薦民眾可以一邊享用餐點一邊品酒。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼新加坡萊佛士酒店經典必吃餐廳、酒吧。（圖／記者周姈姈攝）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。

酒吧

1.Long Bar

Long Bar是著名調酒「新加坡司令」的誕生地，至今已有100多年的歷史。1915年時，華裔調酒師嚴孮文在新加坡萊佛士酒店調出這杯經典永流傳的「新加坡司令」，當時，女性不能在公開場合飲酒，因此嚴孮文決定打造一款看起來像是果汁的雞尾酒。

▲▼新加坡萊佛士酒店 藝中餐廳、Long Bar、Raffles Courtyard。（圖／記者周姈姈攝）

▲Long Bar是著名調酒「新加坡司令」的誕生地，至今已有100多年的歷史。（圖／新加坡萊佛士酒店提供）

嚴孮文使用倫敦乾琴酒、法國廊酒、櫻桃利口酒、乾陳皮酒、苦味酒、鳳梨汁、酸柑汁以及紅石榴糖漿調出「新加坡司令」，外觀是橘粉色，非常適合女性在社交場合飲用，不過也提醒，千萬別因為這杯酒看起來很可愛，酸甜又好喝，就掉以輕心，「新加坡司令」酒精濃度可是高達30％。

▲▼新加坡萊佛士酒店 藝中餐廳、Long Bar、Raffles Courtyard。（圖／記者周姈姈攝）

▲「新加坡司令」以5種基酒搭配果汁調製而成。（圖／記者周姈姈攝）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。

▲▼新加坡萊佛士酒店經典必吃餐廳、酒吧。（圖／記者周姈姈攝）

▲「新加坡司令」外觀是可愛的橘粉色，喝起來酸甜清爽，但需留意此款酒精濃度高達30％。（圖／記者周姈姈攝）

更特別的是，Long Bar每個座位都會有一袋麻布袋花生，這是因為以前馬來西亞農夫在這種植花生、香蕉，他們都會來這裡喝酒配花生，到後來演變成喝「新加坡司令」配花生，至今Long Bar仍保留這項傳統，且嗑花生也不用擔心如何處理殘餘的殼，直接丟地上就對了，而這裡也是整個新加坡亂丟垃圾不會被罰錢的地方。

▲▼新加坡萊佛士酒店 藝中餐廳、Long Bar、Raffles Courtyard。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼每個座位都會有麻布袋花生，吃完可直接丟到地上，不用擔心會被開罰，這是酒店流傳下來的傳統。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼新加坡萊佛士酒店 藝中餐廳、Long Bar、Raffles Courtyard。（圖／記者周姈姈攝）

另外，凡是新加坡萊佛士酒店的房客皆可直接向Long Bar訂位，非住客只能排隊候位，不管是平假日，Long Bar總是有絡繹不絕的人潮，大家都等著品嚐這杯最經典的「新加坡司令」。

▲▼新加坡萊佛士酒店 藝中餐廳、Long Bar、Raffles Courtyard。（圖／記者周姈姈攝）

▲Long Bar有2層樓，旋轉樓梯上也放滿麻布袋花生。

2.Writers Bar

Writers Bar成立的初衷，是為了致敬多年來到訪新加坡萊佛士酒店的著名作家。酒吧裝潢呈現低調雅緻的氛圍，擺設各種豪華家具和書籍，代表萊佛士的文學傳承，酒類飲料選項也很豐富，提供多款經典雞尾酒、各式葡萄酒和烈酒等，僅限酒店住客和餐廳顧客進入。

▲▼新加坡萊佛士酒店經典必吃餐廳、酒吧。（圖／記者周姈姈攝）

▲Writers Bar成立是為了致敬多年來到訪新加坡萊佛士酒店的著名作家。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼新加坡萊佛士酒店經典必吃餐廳、酒吧。（圖／記者周姈姈攝）

▲Writers Bar提供多款經典雞尾酒、各式葡萄酒和烈酒等。（圖／記者周姈姈攝）

3.Raffles Courtyard

Raffles Courtyard是新加坡萊佛士酒店裡的露天酒吧，綠意環繞，在殖民時代風情建築中打造植物園景觀，全天營業，提供各種清爽的調酒飲品以及各種東南亞美味小吃，甚至也還能品嚐到新加坡經典美食。

▲▼新加坡萊佛士酒店 藝中餐廳、Long Bar、Raffles Courtyard。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼Raffles Courtyard是露天酒吧，四周綠意環繞，晚上點燈超有氣氛。（圖／新加坡萊佛士酒店提供）

▲▼新加坡萊佛士酒店 藝中餐廳、Long Bar、Raffles Courtyard。（圖／記者周姈姈攝）

▲新加坡萊佛士酒店酒吧。（圖／記者周姈姈攝）

▲Raffles Courtyard提供各種清爽的調酒飲品以及各種東南亞美味小吃。（圖／記者周姈姈攝）

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