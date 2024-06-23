此生必住！開箱傳奇「新加坡萊佛士酒店」　套房、花園泳池超美

▲最傳奇「新加坡萊佛士酒店」在1887年開幕，至今已有137年歷史。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／新加坡報導

「新加坡萊佛士酒店」於1887年開幕，至今已有137年歷史，是世界上現存為數不多的19世紀大飯店之一，因酒店從內到外仍完整保存其建築結構，並完美融合奢華、歷史與經典殖民地設計與特色，在1987年獲新加坡政府評為國家級古蹟，歷史意義深厚。本篇就帶大家完整開箱「新加坡萊佛士酒店」，走進這棟百年建築中，盡情享受。

▲酒店在2017年至2019年期間翻新，但仍保存1887年建立時的建築結構。（圖／記者周姈姈攝）



▲旅客漫步在酒店中，隨時都能感受酒店的極致優雅與奢華，完全就是渡假天堂。（圖／記者周姈姈攝）



自2017年至2019年期間，新加坡萊佛士酒店耗時兩年半進行修繕翻新，由著名的室內設計師亞歷山卓·尚帕利莫（Alexandra Champalimaud）親自操刀，並由全球知名建築設計公司Aedas協助，在多位設計師聯手下，為經典酒店增添嶄新樣貌，讓旅客在各個細節中均能深刻感受酒店的深厚底蘊和典雅奢華。

▲「新加坡萊佛士酒店」還曾入選「全球50家最佳飯店」，這輩子一定要住過一次。（圖／記者周姈姈攝）



還有值得一提的是，新加坡萊佛士酒店也曾入選「全球50家最佳飯店」評比，榮獲世界第17名的殊榮，絕對是此生必住一次的飯店。

一抵達新加坡萊佛士酒店門口，門童就會熱情地打招呼歡迎旅客到來，接著大門一推開，就像是打開寶藏般，映入眼簾的是奢華優雅又氣派的大廳，天花板還有一盞來自捷克的巨大水晶燈，選用8142顆水晶打造而成，一旁的古老時鐘、音樂盒也在訴說著歷史。

▲當你來到新加坡萊佛士酒店，最先迎接你的就是門童。（圖／記者周姈姈攝）



▲酒店大廳超氣派，懸掛的水晶燈，由8142顆水晶製成。（圖／記者周姈姈攝）

▲從2樓往下欣賞酒店大廳，不管哪個角度都非常美。（圖／記者周姈姈攝）

新加坡萊佛士酒店客房均為奢華套房，共有115間，分為9種套房類型，分別為公寓套房、住宅套房、海濱套房、名人套房、綠棕閣套房、庭院套房、元首套房、豪華酒店套房、總統套房，翻新後的套房仍保留4米高天花板、挑高雙層玻璃窗、陽臺長廊和拋光柚木地板等殖民時期建築元素，浴室則以維多利亞時代的英式典雅特色進行裝潢設計，娘惹風格的磁磚更彰顯出新加坡多元的文化內涵。

▲▼此為「住宅套房」，套房以20世紀初至中期的本地著名電影院命名，設有起居區和用餐區、點心室、私人辦公空間、化妝間和臥室。（圖／記者周姈姈攝）



▲▼此為「綠棕閣套房」，從房內便能俯瞰青翠的綠棕閣景緻，浴室皆有浴缸、配有豪華洗浴用品。（圖／記者周姈姈攝）



▲「綠棕閣套房」外面眺望一片綠意，還有小陽台。（圖／記者周姈姈攝）

▲「綠棕閣套房」有客廳，且房客皆能免費享用冰箱裡的軟性飲料以及櫃子裡的零食、茶包。（圖／記者周姈姈攝）



▲▼此為「總統套房」是整個新加坡最奢華的套房，共有2間臥室，美國傳奇巨星麥可傑克森也住過。（圖／記者周姈姈攝）

▲總統套房有2間浴室，非常奢華。（圖／記者周姈姈攝）



▲▼總統套房設有私人陽台長廊（上圖）；客廳配有精心挑選的古董以及藝術品裝飾（下圖）。（圖／記者周姈姈攝）

更重要的是，不管入住何種套房，房客皆能享受「私人管家服務」，新加坡萊佛士酒店自1887年就有私人管家服務，直至今日還是延續著這個傳統，讓所有房客都能體驗萊佛士管家的超周到私人服務，滿足入住期間的各種需求；另外，房客皆能免費獲得招待1杯經典「新加坡司令」，可選有酒精或無酒精，入住時管家就會貼心詢問何時要享用，可送至房間裡喝。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。



▲房客皆能獲得招待1杯經典「新加坡司令」，可選有酒精或無酒精，可送至房間裡享用。（圖／記者周姈姈攝）



翻新後的所有套房也都配有「iPad平板」，房客透過平板不僅能聯絡管家，還能點選豐富的客房餐飲，早餐、午餐、下午茶、晚餐、飲料酒水通通都有，更能調整房間設備，例如冷氣、電燈、電視等（在房裡也能找到相對應的開關），只要動動手指就能滿足，讓房客能盡情耍懶放鬆。

▲套房皆配有iPad平板，提供聯絡管家、調整房間設備、點選客房餐飲、選枕頭等多元服務。（圖／記者周姈姈攝）



▲客房餐飲選擇很豐富，早餐、午餐、下午茶、晚餐、飲料酒水通通都有。（圖／記者周姈姈攝）



而早餐則能到大廳旁的Tiffin Room享用，可點選主食、咖啡飲料搭配自助式餐點，主食的選擇非常多樣，有叻沙麵、炒麵、炒飯、咖椰吐司等，自助式餐點則有生菜沙拉、麵包、水果等，非常豐盛又美味。

▲Tiffin Room早上提供早餐；中午至晚上變身為超道地的印度餐廳。（圖／記者周姈姈攝）



▲▼早餐自助式餐點非常豐盛，有生菜沙拉、水果、麵包及各式小點。（圖／記者周姈姈攝）



▲▼推薦早餐主食可以點叻沙麵（上圖），奶香濃郁，加了辣椒醬更是微辣過癮；咖椰吐司（下圖）內餡飽滿，香甜可口。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼炒麵與炒飯也是鹹香夠味。（圖／記者周姈姈攝）



在酒店裡也能游進一片沁涼，享受與世無爭的熱帶天堂！位於3樓的戶外游泳池，四周環繞熱帶花園，且泡在泳池裡就能眺望新加坡高樓市景，非常療癒；另外還有24小時開放的健身中心，除了提供基本的健身設施之外，還能額外預約私人鍛鍊、瑜珈、皮拉提斯等課程。

▲▼新加坡萊佛士酒店3樓設有戶外游泳池，四周環繞翠綠花園，泡在一片沁涼中超享受。（圖／記者周姈姈攝）



▲健身房為24小時開放。（圖／記者周姈姈攝）



▲房客除了能使用健身房的設施之外，也能另外預約私人訓練、瑜珈、皮拉提斯等課程。（圖／記者周姈姈攝）

酒店裡還有「萊佛士水療中心」，曾在2022年被評選為「亞洲飯店最佳水療中心」，萊佛士水療中心以和諧多樣的石板色調與溫暖的金色調點綴，營造出優雅寧靜的氛圍，且還配有蒸氣浴室、桑拿浴室、冷泉、溫水游泳池，以及獨立的淋浴間和更衣室，房客皆能免費使用，且水療中心還有提供SPA按摩（需額外付費），讓房客的身心靈能得到完全釋放。

▲▼房客可免費使用「萊佛士水療中心」裡的蒸氣浴室、桑拿浴室、冷泉、溫水游泳池。（圖／記者周姈姈攝）



▲萊佛士水療中心也有提供SPA按摩，房客可預約享受，需額外付費。（圖／記者周姈姈攝）



另外，酒店內也設有「萊佛士精品商店」，販售一系列精美禮品和紀念品，包括酒店自製的茶包、餅乾、招牌咖椰醬等，讓遊客將美好回憶滿載而歸。

▲「萊佛士精品商店」販售非常多禮品和紀念品。（圖／記者周姈姈攝）



▲▼推薦至「萊佛士精品商店」可以買咖椰醬或茶包。（圖／記者周姈姈攝）

如果還想更深入了解酒店的歷史，推薦房客可以預約參加歷史導覽，目前有3位在酒店待超過20年的歷史學家，透過他們細心講解，房客能深度探索酒店的許多故事、傳奇、建築設計等，也能讓房客深切感受到，自己不是酒店的「過客」，現在透過導覽熟知一切，就是酒店的「朋友」了，下次再回家享受。

▲記者參與歷史之旅時，是由Nazter講解，他已經在酒店待超過20年，圖中Nazter展示的是非常古老的CD音樂盒。（圖／記者周姈姈攝）

▲在歷史導覽的過程中，導覽人員會帶著旅客穿梭在酒店中講述歷史；此為擺放在大廳的音樂播放器，1904年製造，至今還能使用，每晚8點都會放音樂。（圖／記者周姈姈攝）

▲大廳門口旁還有老時鐘，每晚8點的會撞鐘。（圖／記者周姈姈攝）