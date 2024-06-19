暑假第一波！「花蓮夏戀嘉年華演唱會」登場　推出各項優惠

▲花蓮夏戀嘉年華演唱會記者會大合照。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東台灣最盛大、卡司最強的「2024花蓮夏戀嘉年華演唱會」即將登場！7月3日至7日連續5天在花蓮東大門廣場熱鬧開唱。花蓮縣政府18日舉辦記者會，邀請人氣樂團固定客、花蓮之光婁峻碩、香港潮流歌手Tyson Yoshi親臨現場宣傳，縣長徐榛蔚宣布將有27組超強卡司參與演出，歡迎大家來花蓮聽音樂、吃美食，樂迷們務必手刀搶購花蓮住宿、交通票，一起來花蓮度過熱鬧的暑假！

徐榛蔚表示，花蓮夏戀嘉年華已成功打造為國際流行舞台指標性活動，也是流行的朝聖舞台，拉進世界與花蓮的距離，將花蓮打造成國際觀光城市。花蓮縣政府因應震後的觀光振興，與中央共同竭力期能有效縮短觀光低谷期，並持續推動永續旅遊及優化觀光活動，花蓮大部分觀光景點依然安好，遊客仍可暢遊花東縱谷及花東海岸線上各式各樣之景點。誠摯歡迎全國鄉親安排假期來趟花蓮小旅行，造訪花蓮依然美麗的山水。

▲▼邀請花蓮之光婁峻碩、香港潮流歌手Tyson Yoshi親臨現場宣傳。

宣傳記者會由人氣獨立樂團「固定客」率先帶來一首⟪風聲⟫揭開序幕，並預告嘉年華首兩日將由獨立樂團領銜，讓大家一起嗨翻暑假！

今年0403地震後，縣府爭取中央補助，也立刻提出旅遊補助雙響炮，自由行住宿平日折1千、假日折5百，再抽特斯拉及機票；團遊縣府補助3晚4.5萬、中央補助2萬，更彙整縣內從北到南的珍珠景點及18條推薦遊程；透過與中央及縣內觀光相關公協會與業者的攜手合作，6月初端午假期的各大觀光旅館住房率已回升至近三成，遊客已逐漸回流。歡迎國內外遊客都能夠趁7、8月到回到花蓮，「挺花蓮、有住力、有購力」！

記者會由香港人氣歌手「Tyson Yoshi」與花蓮饒舌王子「婁峻碩」壓軸表演，呼應徐榛蔚縣長的邀請，請大家暑假有機會來花蓮多住幾天，他們也會在夏戀嘉年華陪伴著粉絲一起嗨翻東海岸，此外演唱會開閉幕日更將有璀璨星空秀，帶給大家視覺與聽覺的感官饗宴。

花蓮縣政府觀光處表示，花蓮暑假期間除了夏戀嘉年華演唱會活動，還有7月3日至8月11日在壽豐鯉魚潭「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」，有紅面鴨、部落守護貓頭鷹、花蓮縣鳥朱鸝在鯉魚潭面上展出，每晚更有大小朋友都喜愛的精彩劇團表演，還有場次限定的星空煙火秀、無人機秀，歡迎親子闔家利用暑假期間到訪。

▲花蓮縣長徐榛嶎誠摯歡迎國內外遊客，安排假期來趟花蓮小旅行，造訪花蓮依然美麗的山水。

今年暑假到花蓮更可以享受縣府「永續遊花蓮-國內外四大旅遊市場獎勵方案」，即日起至11月30日，國內自由行遊客只要於花蓮合法旅宿業住宿及前往三項指定永續旅遊項目，就有機會獲得特斯拉model 3煥新版，更將從6月到9月共122天、天天抽出台北、台中或高雄不限航點飛花蓮的雙人機票！另外交通部觀光署自由行補助於平日（週一至週四）入住花蓮合法旅宿，每房每晚最多折抵1,000元，假日（週五至週日）最多折抵500元，歡迎自由行旅客趕緊手刀下訂享優惠！

旅行社方面，帶團至花蓮住宿及安排任3項永續旅遊點即可向縣府申請帶團獎勵金，每團可最多申請3晚獎勵金，國內20人以上團體6月至9月底每晚獎勵1萬5000元；10月至11月底前每晚1萬元。另外寵物旅遊每團至少15人及5組寵物，每晚最高獎勵15,000元，身心障礙人士達3人以上之團體每晚最高獎勵9,000元，外國遊客8人以上團體每晚最高獎勵1萬2000元。此外花蓮縣政府也爭取到交通部觀光署的團遊補助，6月1日起觀光署針對20人以上團體、2天1夜旅遊補助最高新台幣2萬元。

夏戀嘉年華活動期間，將在MTV台、洄瀾電視台、三立新聞網進行實況轉播，民眾也能同步享受此次2024夏戀嘉年華音樂盛典。

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