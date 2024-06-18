一〇八抹茶茶廊「抹茶X檸檬」系列開吃！有雙餡大判燒、漂浮冰沙

▲一〇八抹茶茶廊開賣夏季限定3款新品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

抹茶控快嚐鮮！北海道抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」夏季限定新品來了，選用經典抹茶結合清爽檸檬打造3款點心、飲品，不僅有吃得到雙餡的「檸檬抹茶奶酥大判燒」，還有擠上滿滿抹茶霜淇淋的「檸檬抹茶凍漂浮冰沙」，即日起至9月2日限時開賣。

▲檸檬抹茶奶酥大判燒吃得到雙餡。

一〇八抹茶茶廊今夏最新「檸檬X抹茶」系列新品開吃了，一口氣打造3款限定點心、飲品，首推人氣經典「檸檬抹茶奶酥大判燒」，選用抹茶外皮搭配拌入糖漬檸檬皮的檸檬卡士達，以及自家製宇治抹茶奶酥，一次就能吃到雙餡口感，抹茶香十足還有清爽檸檬果香，每個售價68元。

▲加碼喝2款限定飲品。

還有2款飲品可選擇，其中「檸檬抹茶凍冰沙」選用酸甜檸檬冰沙作為基底，搭配Q彈抹茶果凍、特調抹茶蜜，還吃得到糖漬檸檬皮，售價138元，另一杯「檸檬抹茶凍漂浮冰沙」則是檸檬抹茶凍冰沙再加上經典抹茶霜淇淋，增添一股茶奶香的滋味，售價188元，即日起至9月2日於全門市上市。

▲辻利茶舗「抹芒冰沙漂浮（中）」6月20日起搶先吃。

另外，抹茶控同樣不能放過辻利茶舗的最新「盛夏抹芒祭」，選用愛文芒果結合抹茶冰品，再搭配全新手作Q彈抹茶奶酪布丁製成，首推「抹芒冰沙漂浮」，底層的冰涼冰沙層層堆疊招牌抹茶霜淇淋、香甜芒果雪酪、抹茶奶酪布丁，最後再放上愛文芒果丁增添口感，每一口都超滿足，且冰沙還開放辻利抹茶、宇治焙茶及大分柚子蜜等3口味任選，售價235元，6月20日起開賣。

▲抹芒奶酪布丁刨冰裡頭包裹著芒果醬、芒果丁。

第2波則預計於7月11日上市，必吃「抹芒奶酪布丁百匯」，選用水信玄餅為基底，接著淋上抹茶醬，再堆疊芒果雪酪、芒果奶蓋、抹茶霜淇淋、酥脆餅乾，最後放上整顆軟嫩抹茶奶酪布丁，配料超澎湃。

還有「抹芒奶酪布丁刨冰」，選用清涼抹茶刨冰包裹芒果醬、愛文芒果丁，頂端搭配芒果奶蓋及抹茶奶酪布丁，最後灑滿抹茶粉點綴，茶香超濃郁，以上2款甜品售價皆為265元。提醒3款甜品只在遠百信義A13店內用限定販售。