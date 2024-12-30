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開啟度假模式！住蘇澳煙波房內泡黃金雙湯看山海　享早午餐吃到飽

▲▼煙波大飯店蘇澳四季雙泉館。（圖／煙波集團提供）

▲煙波大飯店蘇澳四季雙泉館是宜蘭海線最受歡迎的溫泉旅宿之一。（圖／煙波集團提供）

記者蔡玟君／宜蘭報導

想要認識一地風土，透過美食是最快的方式，煙波集團在全台旗下飯店推出「豪饗套餐」，結合在地名店、地景特色與食材，設計出特色餐點。如宜蘭「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」，晚上能一品「冷泉米湯鍋」、嗑風味藍蟹，隔日再到煙波早堂享早午餐吃到飽；房內則能置身黃金雙湯溫泉浴池內，邊泡湯邊賞蔚藍海景、迎東海岸日出，來場逃離日常的冬日療癒身心之旅。

▲▼煙波大飯店蘇澳四季雙泉館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼煙波大飯店蘇澳四季雙泉館每間客房都擁有黃金雙湯溫泉浴池。（上圖／記者蔡玟君攝，下圖／煙波集團提供）

▲▼煙波大飯店蘇澳四季雙泉館。（圖／煙波集團提供）

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館主打世界級黃金雙湯，全館187間客房內都設有溫泉與冷泉雙浴池，讓旅客在房內就能享受泡湯樂趣，尤其是海景房型，超大浴池前是L型落地窗景，泡湯同時還能將山海盡收眼底。

▲▼煙波大飯店蘇澳四季雙泉館無邊際泳池。（圖／煙波集團提供）

▲▼酒店頂樓無邊際泳池可以迎日出。（圖／煙波集團提供）

▲▼煙波大飯店蘇澳四季雙泉館。（圖／煙波集團提供）

頂樓的無邊際泳池「川原天幕」亦是館內另一大亮點，水面倒映藍天，泳池與海色相連，模糊了邊界感，如同置身天幕中，讓旅人在蘇澳小鎮制高點遠眺漁港、海灣、群山風景，也使飯店被譽為是宜蘭最美無邊際溫泉酒店之一。

▲▼煙波大飯店蘇澳四季雙泉館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲館內餐廳白天可享早午餐吃到飽，晚上則有結合冷泉特色的鍋物料理。（圖／記者蔡玟君攝）

美食已成為吸引旅人入住的重要誘因，又以早餐最受旅人重視。近年煙波集團將永續減碳、減少食物里程、在地連結等概念在餐桌呈現，如在館內餐廳提供的「煙波早午餐」就主打從早上6點供應到下午1點30分的早午餐吃到飽備受青睞，不同餐台主題更提升品味樂趣。

▲▼煙波十菜。（圖／煙波集團提供）

▲煙波十菜將龍蝦、和牛、金蟹都入菜。（圖／煙波集團提供）

如將龍蝦、和牛、金蟹入菜、全台8間飯店均吃得到的「煙波十菜」，從松露和牛肉臊飯、龍蝦金蟹味噌湯、鬼頭刀黃金嫩塔到苦茶油雞翅、客家花生豆腐等菜色都有；「在地寶食」餐檯區則囊括以宜蘭在地食材製作的料理，如蘭陽鴨賞皮塔餅、黃金米粿佐素蝦仁沙茶羮、溫燉油封薄鹽鯖魚等，以舌尖享盡宜蘭山海風土美味。

▲▼煙波大飯店蘇澳四季雙泉館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼晚餐的「冷泉米湯鍋」吃得到現切澳洲和牛，還可以加點藍蟹一起享用，搭配自助區的蔬菜吃到飽，滿足旅人味蕾。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼煙波大飯店蘇澳四季雙泉館。（圖／記者蔡玟君攝）

趁著氣溫下探，館方在晚餐推出鍋物應景。結合蘇澳擁有世界唯二冷泉景觀，飯店推出「冷泉米湯鍋」，揉合蘭陽五農米熬製溫潤清甜米湯，搭配現切澳洲和牛、南方澳知名阿通伯魚丸，同時附上三星蔥紅鮋魚佐海香奶油醬作為雙主餐，若想品嚐海鮮，可另外加購藍蟹，直接現吃、或丟入火鍋中熬湯都很適合。

除了鍋物，餐廳亦提供自助區，有各種蔬菜、火鍋料與麵食無限享用，豐盛旅人的胃；吃飽喝足之餘，再送上「煉乳芝麻豆花包心粉圓」作為飯後甜點。

而礁溪晶泉丰旅則為旅人打造山中茶園小旅行，走訪60年老茶園的「花間茶語 小農驛站」，體驗親手採茶、品味茶席，還能親手製作專屬茶香足浴包，感受宜蘭茶葉魅力；晚上再入住飯店，享受房內半露天溫泉浴池，隔天還能享早餐吃到飽，即日起四人成行，每人1972元起。

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