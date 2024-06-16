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瑞士少女峰區最新全景遊樂園！搭百年纜車登山　360度俯瞰湖光山色

▲▼哈德崑觀景台，哈德昆觀景台，哈德崑全景遊樂園。（圖／飛達旅遊提供）

▲哈德崑觀景台可以360度看湖光山色。（圖／飛達旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

瑞士少女峰區是台灣人最喜歡的目的地，不只可以搭列車直奔少女峰山頂，座落在山谷間的小鎮也都各有魅力。其中位於兩湖之間的小鎮茵特拉根（ Interlaken），現在就有一座最新「全景遊樂園」啟用，小朋友能在此玩耍，大人則能360度俯瞰湖光山色。

▲▼瑞士茵特拉肯哈德昆觀景台，哈德庫爾姆，Harder Kulm。（圖／記者蔡玟君攝）

▲要前往哈德昆觀景台必須先搭乘世界最陡峭齒軌列車上山。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼哈德崑觀景台，哈德昆觀景台，哈德崑全景遊樂園。（圖／飛達旅遊提供）

▲▼哈德崑觀景台最新開放的全景遊樂園。

▲▼哈德崑觀景台，哈德昆觀景台，哈德崑全景遊樂園。（圖／飛達旅遊提供）

茵特拉根最新全景遊樂園「Harder Kulm Panorama Playground」位於海拔約1322公尺處的哈德崑觀景台旁，旅客搭乘有百年歷史的世界最陡峭齒軌列車Harderbahn即可前往山頂，遊樂園內設有溜滑梯、盪鞦韆、平衡木等遊樂設施，讓小朋友能盡情放電玩耍，加上周邊景緻，說是瑞士最美公園也不為過。

▲▼瑞士茵特拉肯哈德昆觀景台，哈德庫爾姆，Harder Kulm。（圖／記者蔡玟君攝）

▲觀景台每年4到11月間開放。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼瑞士茵特拉肯哈德昆觀景台，哈德庫爾姆，Harder Kulm。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有景觀餐廳能邊賞景邊用餐。（圖／記者蔡玟君攝）

而延伸出山壁之外的哈德崑觀景台，更是來此必拍照景點。這裡是茵特拉根最高處，走上觀景台，可以360度零死角俯瞰茵特拉根小鎮風光、周邊山景，以及圖恩湖與布里恩茨湖，美景讓人流連不已，或也坐在一旁景觀餐廳，邊享用餐點邊欣賞窗外綿延山巒風光。

哈德崑觀景台與全景遊樂園營業時間為每年4月至11月，旅客可持瑞士旅行通行證搭乘，16歲以下可免費同行；大人若持少女峰通行證攜帶小孩前往，則需加購30瑞朗的兒童票。

關鍵字： 瑞士旅遊 歐洲旅遊 國外特色系列

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