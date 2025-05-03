新竹煙波Buffet「莫內饗宴」開箱　松葉蟹、大尺寸烤魷魚吃到飽

▲新竹煙波全新Buffet「莫內」可享松葉蟹、天使紅蝦吃到飽 。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

煙波集團新竹湖濱館自助餐廳首次進行改裝，全新Buffet品牌「莫內饗宴」4月26日正式開幕，餐檯上不但提供松葉蟹、天使紅蝦吃到飽，超大尺寸烤魷魚、王功牡蠣、鮭魚生魚片、生食級干貝也是無限供應。

▲海鮮吧「潮韻」提供許多人喜愛的松葉蟹，以及生食等級天使紅蝦、淡菜、鮑魚與螃蟹。（圖／記者黃士原攝）

▲松葉蟹。（圖／記者黃士原攝）

▲生食等級天使紅蝦。（圖／記者黃士原攝）

煙波集團新竹湖濱館全新Buffet品牌「莫內饗宴」，餐廳主要可分為7大餐區，從門就可以看到海鮮吧「潮韻」，餐檯上可看到許多人喜愛的松葉蟹，以及生食等級天使紅蝦、淡菜、鮑魚，以及各式螃蟹。

▲7種生魚片吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司區有台灣人最愛的炙燒鮭魚握壽司及現點現做的炙燒極黑和牛握壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲每日清晨直送的「活跳蝦」，直接養在水族箱裡，點餐後由廚師現撈、現煮。（圖／記者黃士原攝）

海鮮吧左手邊就提供生魚片、壽司及現煮湯品的「鮨影」，吃得到鮭魚、鮪魚、干貝等7種生魚片，以及炙燒鮭魚壽司、鮮蝦壽司、炙燒極黑和牛握壽司及鮭魚卵手捲。另外，這裡還有每日清晨直送的「活跳蝦」，直接養在水族箱裡，點餐後由廚師現撈、現煮。

▲冷盤。（圖／記者黃士原攝）

▲起司雪花松露可頌。（圖／記者黃士原攝）

海鮮吧另一邊是提供生菜區、起司冷肉、冷盤的「綠宴」餐區，這裡不但有西班牙伊比利帶骨火腿，平假日全餐期供應紅白酒暢飲，還有網友推薦必吃的「起司雪花松露可頌」，將黑松露醬注入可頌內餡，師傅再把現刨起司薄片插在最上層。

▲大尺寸烤魷魚。（圖／記者黃士原攝）

▲各式烤物。（圖／記者黃士原攝）

莫內饗宴另一個焦點餐廳就是燒烤區「炙曦」，除了十分吸睛的大尺寸烤魷魚、王功牡蠣、烤香魚外，現切爐烤牛排、現切爐烤威靈頓鮭魚排也在這一區，其他還有帶骨牛小排、烤豬肋排、烤蝦，以及豬肉、雞肉、鴨肉等串燒。

▲爐烤蜂蜜德國豬腳。（圖／記者黃士原攝）

▲現煎干貝與現煎牛舌。（圖／記者黃士原攝）

取名「炙境」的熱鍋區，提供多款歐陸料理，包括經典的普羅旺斯燉菜、紅酒燉牛肉、爐烤蜂蜜德國豬腳、法式濃肉汁燉煮田螺、綠蓉燉煮淡菜、白酒燴雞等，另外還有炸蝦、炸雞、炸廣島牡蠣，以及現蒸黑盤鮑魚、現煎干貝。這區還有各式蒸品，花蓮公正包子也吃得到。

▲12款法式甜點。（圖／記者黃士原攝）

▲各式蛋糕與甜甜圈牆。（圖／記者黃士原攝）

甜點區「瑰彩」完全不輸一般點心專賣店，選用日本北海道中沢鮮奶油製作的法式甜點多達12款，一旁還有整顆蛋糕讓民眾自行取用，以及小朋友看到都會愛上的甜甜圈牆，25個甜甜圈掛在上面，想拿幾個就拿幾個。水吧區「酌光」提供各式飲品及冰淇淋，其中最特別就是可以把冰淇淋做成「蒙布朗冰淇淋」。

▲蒙布朗冰淇淋。（圖／記者黃士原攝）

莫內饗宴慶祝開幕，6月30日前周日至周四享用午餐或晚餐，即贈煙波新竹湖濱館「俱樂部免費暢玩券（限當日使用）」，同時獲得「4人同行1人免費券」及「活動刮刮卡」各1張。餐價部分，平日午餐每人1180元、午茶880元、晚餐1380元；假日午餐1580元、午茶1180元、晚餐1680元（均需另加10％服務費）。

▲貳陸日全食。（圖／取自貳陸日全食臉書）

另外，承億酒店推出母親節全館餐飲優惠，位於26樓的「貳陸日全食」全日餐廳，提供各式無國界美食，主打頂級美國牛、燒烤豬肋排、澳洲和牛、松葉蟹腳、旭蟹、白蝦、九孔鮑，以及多樣當日新鮮生菜，5月只要母親同行（3人以下）全單85折，4人同行媽媽直接免費吃。

▲出示繳稅通知單現折300元，敘日全日餐廳用餐現折300元。（圖／台北六福萬怡提供）

台北南港Buffet餐廳「敘日」則要幫大家省荷包，5月1日至5月31日平假日午餐、晚餐時段，只要持今年度繳稅通知單或任一繳費單，每人餐費現折300元，最多8人同享優惠，5月3日至5月4日、5月10日至5月11日午餐，無法使用。