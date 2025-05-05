北市「內雙溪愛情花」開了！5／17起免費入園　逛市集、聽音樂會

▲內雙溪自然中心5月17日至6月15日開放自由入園。（圖／北市大地處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

又到了愛情花綻放的季節，內雙溪自然中心是一座連台北人都陌生的綠意秘境，每年僅在5月份開園。大地處宣布，今年將在5月17日至6月15日開放自由入園，17日當天有花季尋寶、草地音樂會、繪畫寫生、綠植市集等免費活動。

▲被譽為愛情花的百子蓮，預計在五月中進入最佳觀賞期。

內雙溪自然中心的百子蓮（Agapanthus africanus）已悄然綻放，被譽為愛情花的紫色花卉，宛如煙火般點亮翠綠環境，浪漫不已，同時，內雙溪自然中心也配合花海盛開，每年在五月時開園，讓民眾巡遊在春光燦爛的花海之中。

▲內雙溪自然中心期間推出多達30場的系列體驗活動。

大地處森林遊憩科長潘信元表示，目前愛情花開約2成，預計5月中過後花況較佳，今年17日《花季起跑專場》首度擴大活動規模，設有花季尋寶、草地音樂會、繪畫寫生（限額50組）、開幕抽獎、賞花打卡抽獎、綠植市集等免費活動。不過，繪畫及手作報名已滿，民眾還是能穿梭於藥用植物園、認識園區多樣生態，或於音樂伴隨中逛市集。

▲在愛情花海旁寫生。

開園期間，將推出《花季期間限定活動》，內容涵蓋「地下黃金-薑黃」、「藥草植物與生活」、「森林×蜜蜂×環境」、「看不見的森林」與「淺山森林永生術」等五大主題，課程採線上報名、名額有限，依報名順序錄取。未報名成功者，也可至現場參加快閃活動「虎頭包體驗」。

▲不只開幕式有手作活動，《花季期間限定活動》內容涵蓋五大主題，供民眾線上報名。

內雙溪自然中心位於台北市士林區，擁有豐富的地形與生態資源，與鄰近大崙頭山親山步道、石頭厝、碧山露營場等一起享有「台北小溪頭」之美名，逛完自然中心，不妨繼續走進步道踏青，或到碧山露營場拍攝S形空中廊道，在遠離塵囂的綠意中，把煩憂拋諸腦後。

▲內湖碧山露營場「80公尺S形空中廊道」。（圖／記者彭懷玉攝）

內雙溪自然中心

地址：台北市士林區至善路三段150巷27號

開放時間：上午9點至下午4點（每周三休園）

交通資訊：

（一）台北市區往外雙溪方向，由至善路三段沿碧溪產業道路上山抵達（設有停車場）

（二）劍潭捷運站轉搭：公車市民小巴1至內雙溪自然中心站下車，可以直接到達；公車小18至碧溪橋下車，步行前往內雙溪自然中心（約30分鐘）