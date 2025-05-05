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今起開搶！東京、沖繩機票99元起　日本環球影城買一送一

▲▼東京車站丸之內，東京旅遊，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

線上旅遊平台Trip.com從今（5日）起推出限時4天的夏季旅展優惠，從機票、住宿到票券最低99元起，指定時段還有折抵2222元和1111元的機票、飯店。

Trip.com表示，從5日中午起開搶台北往沖繩、東京、福岡99元機票優惠；晚上10點再加碼釋出折抵2222元和1111元的機票、飯店。

▲▼釜山青沙埔韓版灌籃高手平交道，釜山旅遊，韓國旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲釜山青沙埔韓版灌籃高手平交道。（圖／記者蔡玟君攝）

5月6日中午12點開賣單程直飛台北往首爾、台北往釜山999元機票；晚間10 點，再加碼釋出折抵1111元和333元的機票優惠代碼，數量有限，使用完為止。

5月7日中午12點起則針對台灣、韓國、中國等地，推出多家飯店每晚999元優惠，最高現省近3000元。晚上10點，再加碼釋出折抵1111元和333元的限量飯店優惠代碼。

5月8日票券日，中午12點誠意十足端出台灣、日本、韓國等地，21種限量買一送一、半價票券，包含半價購買日本、韓國、泰國、中國 eSIM 卡，以及日本環球影城、東京杜莎夫人蠟像館、東京樂高樂園探索中心門票等。

▲▼可樂旅遊APP優惠。（圖／可樂旅遊提供）

▲可樂旅遊將推出優惠，玩土耳其10天還能搭熱氣球免6萬。（圖／可樂旅遊提供，下同）

搶先旅展，可樂旅遊宣布將於5月9日起推出App限定優惠，登入會員下單享指定國外團體旅遊商品47折起優惠，如跟團玩首爾5天穿韓服、住五星酒店每人1萬5800元起，北海道5日2萬4888元起；土耳其玩10天搭熱氣球、住五星酒店免6萬。

▲▼可樂旅遊APP優惠。（圖／可樂旅遊提供）

▲韓國穿韓服、住五星酒店1.6萬有找。

▲▼可樂旅遊APP優惠。（圖／可樂旅遊提供）

▲道後溫泉。

此次可樂旅遊推出透過App登入會員下單限定搶購47折起優惠，出發地囊括全台，如台中出發限定「高松四國大步危遊船、雲之上檮原町5日」優惠2萬1888元起，搭乘星宇航空直飛日本。高雄出發「首爾濟扶島纜車、愛妓峰和平公園5日」每人萬元有找，保證入住1晚國際五星酒店，還能大啖韓式燒肉吃到飽、米其林必比登推薦豬腳、蝦醬排骨湯等在地美食。

▲▼可樂旅遊APP優惠。（圖／可樂旅遊提供）

▲雪梨玩一周3萬5800元起。

長線則有「雪梨印象港灣、藍山國家公園7日」市場最低價3萬5800元起，特別安排遊船一邊品嘗三道式晚餐，一邊從海上欣賞雪梨港風光。「土耳其熱氣球升空、番紅花城、世界文化遺產10日」下殺5萬7900元起，安排卡帕多奇亞五星酒店連住兩晚，體驗世界級熱氣球之旅。「漫遊羅馬假期、威尼斯水之都9日」每人6萬2900元起，一次走遍佛羅倫斯、威尼斯、比薩斜塔等必訪行程。

關鍵字： Trip.com 優惠快訊 日本旅遊 韓國旅遊 亞洲旅遊

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