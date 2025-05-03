可不可「咖啡系列」新上市！連5天免費加料　超夯雪藏紅茶悄回歸

▲可不可熟成紅茶推出全新咖啡系列。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」推出全新咖啡系列，選用咖啡結合鮮奶再加入茶香打造4款大人系滋味，有熟成歐蕾、鮮奶茶搭配咖啡的組合，還有放了整球咖啡冰淇淋結合蜜桃果香紅茶，5月7日起於全門市正式上市；同步推出睽違1年多再度回歸的「雪藏紅茶」。

▲「熟成榛果歐蕾（右）」、「鴛鴦歐蕾（左）」。

可不可熟成紅茶「咖啡系列」來了，一共推出4款限定新品，包括「熟成榛果歐蕾」，把經典熟成歐蕾驚喜升級，選用香醇鮮奶茶搭配榛果香，每一口都能喝到絲滑鮮奶交融醇厚紅茶，且帶有焦糖香；「鴛鴦歐蕾」則是熟成歐蕾結合微苦咖啡香，製成新款鴛鴦鮮奶茶。

▲「墨玉鴛鴦歐蕾（右）」、「珈琲雪藏胭脂（左）」。

「墨玉鴛鴦歐蕾」把鴛鴦歐蕾再加入咖啡凍增添咀嚼口感；「珈琲雪藏胭脂」則選用蜜桃果香紅茶做為基底，放入整球咖啡冰淇淋，絲滑咖啡奶茶香氣十足。以上飲品皆推薦微糖少冰，售價60元起，5月7日起於全門市開賣。

▲夏季限定「雪藏紅茶」同步回歸 。

同步還把睽違1年多、夏季限定人氣飲品「雪藏紅茶」搬出來，紅茶基底嚴選自斯里蘭卡優質茶葉，搭配整顆香草冰淇淋，打造沁涼甜蜜口感。

為歡慶新品上市，5月7日起至5月11日全門市祭出「免費加料」活動，只要購買熟成榛果歐蕾、鴛鴦歐蕾、墨玉鴛鴦歐蕾、珈琲雪藏胭脂、太妃熟成共5款指定飲品，即可享白玉、水玉、墨玉任選免費加料，每杯飲品限加一次，每人不限購買杯數，優惠不得併用。

▲龜記推出限量新品巨峰葡薈青。（圖／龜記提供）

龜記近日也推出全新限量飲品「巨峰葡薈青」，選用四季春茶做為基底，搭配巨峰葡萄汁及飽滿蘆薈，打造夏季清爽滋味，各門市數量有限、賣完為止。