迷你版富良野花海！內湖1.6萬株海棠花美到月底　還能賞飛機、101

▲內湖區葫蘆洲基隆河右岸的「內湖復育園區公園」，4月中種植1.6萬株秋海棠，預計美到5月底。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

賞花秘境還有這！位於內湖區葫蘆洲基隆河右岸的「內湖復育園區公園」，4月中旬種植1.6萬株秋海棠，白、桃、紅三色交織出線條感的花毯，預計觀賞期至5月下旬，猶如一座迷你版富良野花海。

▲「內湖復育園區公園」入口意象。（圖／記者彭懷玉攝）



「內湖復育園區公園」鄰近內湖垃圾焚化廠，過去被稱為垃圾山，經8年整頓後，2015年改建為公園綠地，目前園區內植物多達162種、動物逾41種，喬木、灌木生態豐富，成為鳥類棲息地，也是附近居民散步所在。

▲園內的小山丘上，新種植白、桃、紅色的四季秋海棠，排列出線條感的花海，遠望頗神似北投三層崎花海的迷你版。（圖／記者彭懷玉攝）



台北市政府環保局已在公園內的小山丘上，新種植白、桃、紅色的四季秋海棠，整齊排列出線條感的花海，遠望頗有北投三層崎花海的迷你版之感，因罕為人知，人潮並不多，可以自在拍照，捕捉花海與紅白相間焚化廠一同入鏡的畫面。

▲還能捕捉花海與紅白相間焚化廠一同入鏡的畫面。（圖／記者彭懷玉攝）



北市府介紹，公園分為復育林區、遊憩區及高灘地，其中遊憩區內規劃陽光草坪、活動廣場、景觀廣場、願景相框及觀景台等，偌大陽光草坪約有1.5個足球場大。循著生態步道往上漫步，制高點觀景平台可眺望台北101，將無敵美景盡收眼底。此外，由於鄰近松山機場，時不時能看到飛機從頭頂呼嘯而過，到了跨年夜，則化身觀賞煙火私房地。