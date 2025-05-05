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北海岸早餐名店「萬里豆漿伯」復活　預計5／25開幕

▲北海岸早餐名店「萬里豆漿伯」6／11結束營業。（圖／愛吃鬼芸芸提供）

▲北海岸早餐名店「萬里豆漿伯」將復活。（圖／愛吃鬼芸芸提供）

記者黃士原／台北報導

位於新北市萬里區的人氣早餐店「萬里豆漿伯」，在地經營快一甲子，招牌粉漿蛋餅不只當地人愛吃，也受自行車友喜歡迎，去年6月因老闆退休而結束營業。不過近日原店址門口掛起紅布條，預告第三代將接手營業，5月25日開幕。

位於新北市萬里區瑪鋉路上的萬里豆漿伯，是當地傳統早餐店，銅板價就能吃到美味的蛋餅、豆漿與飯糰。其中蛋餅與一般連鎖早餐店不同，屬於古早味的粉漿蛋餅，把雞蛋打進麵糊裡，加了蔥之後，再倒進鐵板上煎熟，成品紮實又Q彈，而且份量十足。另外，店裡還售有豆漿、燒餅、油條、肉包、煎包、油飯與各式口味的飯糰，油飯與紫米飯糰人氣也很高。

▲韭菜煎包。（圖／愛吃鬼芸芸提供）

由於老闆在開刀後體力大不如從前，小孩接手意願不高，想要收掉早餐店，去年6月11日結束營業。不過萬里豆漿伯近日門口新掛起紅布條，寫到「豆漿伯第三代即將營業」，預計5月25日開幕，營業時間為早上5點至下午1點。

▲山記魚仔店今年1月復活。（圖／取自山記魚仔店臉書）

▲山記魚仔店今年1月復活。（圖／取自山記魚仔店臉書）

曾是台南市長推薦名單的人氣小吃「山記魚仔店」，去年8月無預警熄燈，讓許多老客人直呼「好可惜喔」。不過停業4個月後，今年1月重新營業。

山記魚仔店開業已有25年，老闆蔡頂山因為愛吃魚，因此決定開一家鮮魚湯店，供應深海石斑、海鱸新鮮魚湯，有魚頭、下巴、魚肚、魚肉等不同部位可選擇。另外，店裡也有各式生魚片、壽司、手捲、日本小菜與炸烤類料理，其中鮭魚飯是許多客人來店必點。

關鍵字： 美食雲 萬里豆漿伯 早餐店

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