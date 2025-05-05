集結Hello Kitty等5位人氣角色！藏壽司x三麗鷗聯名扭蛋5／9登場

▲藏壽司x三麗鷗聯名扭蛋5/9登場。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

藏壽司全新三麗鷗家族聯名扭蛋5月9日新登場，集結了Hello Kitty等5位人氣角色，化身鮮度君趴趴吊飾、花火吊飾與立體磁鐵，合計15款。同時藏壽司也推出全新集點贈活動，分別是摺疊旅行袋、不鏽鋼隨手杯。

藏壽司全新三麗鷗家族聯名扭蛋5月9日至6月27日登場，5個經典人氣角色Hello Kitty、酷洛米、布丁狗、大耳狗喜拿、人魚漢頓化身限定「鮮度君趴趴吊飾」，角色們慵懶地趴在壽司盤上，共計有5款。另還有各5款「花火吊飾」與「立體磁鐵」，人氣角色們換上夢幻櫻花和服，萌感滿滿。

▲藏壽司也推出全新集點贈活動，分別是摺疊旅行袋、不鏽鋼隨手杯。（圖／藏壽司提供）

藏壽司也推出全新集點贈活動，限量3000個「摺疊旅行袋」以夢幻夏日花火結合 Hello Kitty、大耳狗喜拿、酷洛米、布丁狗及人魚漢頓等人氣角色躍上袋身；另一款是「不鏽鋼隨手杯」，1200ml大容量搭配握把設計，全台限量2000個。活動期間自5月9日起，凡於藏壽司單筆消費滿300元即可獲得一點，集滿指定點數後即可獲得。

▲藏壽司也把全台5家指定分店，打造成三麗鷗家族360度沉浸式拍照限定店。（圖／藏壽司提供）

除了聯名扭蛋，藏壽司也把板橋遠科店、台北館前店、基隆中正信三店、台中惠文店及高雄岡山店5家分店，打造成三麗鷗家族360度沉浸式拍照限定店，像是板橋遠科店於店門口以超吸睛的酷洛米打卡點，一進門就萌翻。6月15日前將限定店打卡照上傳Facebook或Instagram並完成指定任務，還能抽超Q旅行袋。

▲bb.q CHICKEN祭出5月壽星生日慶優惠活動。（圖／業者提供）

另外，bb.q CHICKEN生日慶優惠開跑，即日起至5月31日凡於門市消費任一炸雞，且為5月壽星出示證件即可免費吃小點「冰淇淋鬆餅」1份，當月壽星下載享聚卡APP加碼還可獲得「壽星優惠券」1張，提醒板橋板農、松山、南昌聯合店不適用此優惠，生日招待小點以各店實際贈送商品為主。