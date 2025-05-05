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開箱最新阪急大阪格蘭龍仕柏飯店　天空酒廊看夜景、免費泡大浴場

▲▼阪急大阪格蘭龍仕柏飯店，Hotel Hankyu GRAN RESPIRE OSAKA。（圖／記者蔡玟君攝）

▲於今年3月開幕的阪急大阪格蘭龍仕柏飯店（Hotel Hankyu GRAN RESPIRE OSAKA）。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

大阪最新地標「Grand Green Osaka南館」於今年3月開幕，同時開幕的還有最新酒店「阪急大阪格蘭龍仕柏飯店（Hotel Hankyu GRAN RESPIRE OSAKA）」，坐擁優越地理位置，下樓就是JR大阪站、百貨商場，更有專屬Lounge空間能欣賞大阪夜景，《ETtoday新聞雲》實際開箱，告訴你這間飯店的魅力。

「阪急大阪格蘭龍仕柏飯店」是阪急阪神酒店集團繼「大阪阪急龍仕柏飯店（Hotel Hankyu RESPIRE Osaka）」開幕後，全新規劃的品牌升級版旅宿，希望能提供城市中的高質感療癒住宿體驗。

▲▼阪急大阪格蘭龍仕柏飯店，Hotel Hankyu GRAN RESPIRE OSAKA。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼阪急大阪格蘭龍仕柏飯店大廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼阪急大阪格蘭龍仕柏飯店，Hotel Hankyu GRAN RESPIRE OSAKA。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼阪急大阪格蘭龍仕柏飯店，Hotel Hankyu GRAN RESPIRE OSAKA。（圖／記者蔡玟君攝）

▲一旁的選書區提供關於日本文化藝術、歷史、旅遊特色的書籍。（圖／記者蔡玟君攝）

飯店位於Grand Green Osaka南館區域，從入口到5樓飯店大廳都以大量綠色植栽裝飾，大面落地窗景讓陽光自然灑入，營造出彷彿置身城市中綠洲感受，大廳更設有一處書籍展示區，提供關於日本文化、歷史、旅遊特色的選書，供旅客參閱。

▲▼阪急大阪格蘭龍仕柏飯店，Hotel Hankyu GRAN RESPIRE OSAKA。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼阪急大阪格蘭龍仕柏飯店Club行政房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼阪急大阪格蘭龍仕柏飯店，Hotel Hankyu GRAN RESPIRE OSAKA。（圖／記者蔡玟君攝）

阪急大阪格蘭龍仕柏飯店擁有482間客房、10種房型，其中26、27樓規劃為Club樓層。一般客房室內設計採用大地色系，簡約中展現溫潤質感，搭配落地窗，引入自然光與城市景觀，打造明亮開放的氛圍。

▲▼阪急大阪格蘭龍仕柏飯店，Hotel Hankyu GRAN RESPIRE OSAKA。（圖／記者蔡玟君攝）

▲乾濕分離的寬敞衛浴空間。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼阪急大阪格蘭龍仕柏飯店，Hotel Hankyu GRAN RESPIRE OSAKA。（圖／記者蔡玟君攝）

▲所有客房皆配備平板，可控制燈光、窗簾。（圖／記者蔡玟君攝）

Club樓層客房內則設有起居空間，室內設計以木質調結合如水紋般藍色地毯展現高級雅緻風格，並設有Marshall音響、乾濕分離的衛浴空間，並提供雪肌精備品。

▲▼阪急大阪格蘭龍仕柏飯店，Hotel Hankyu GRAN RESPIRE OSAKA。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼位於6樓，所有入住旅客皆可使用的Lounge。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼阪急大阪格蘭龍仕柏飯店，Hotel Hankyu GRAN RESPIRE OSAKA。（圖／記者蔡玟君攝）

館內設有2處Lounge空間，位於6樓的Lounge供所有入住旅客使用，包括提供行李箱寄物處、免費咖啡、微波爐，一旁還有更衣間能使用。

▲▼阪急大阪格蘭龍仕柏飯店，Hotel Hankyu GRAN RESPIRE OSAKA。（圖／記者蔡玟君攝）

▲僅供入住Club樓層的旅客使用的Club Lounge。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼阪急大阪格蘭龍仕柏飯店，Hotel Hankyu GRAN RESPIRE OSAKA。（圖／記者蔡玟君攝）

▲旅客可在此體驗到關西地區的出汁文化，連杯墊都是大阪萬博設計。（圖／記者蔡玟君攝）

位於27樓的Club Lounge則僅限入住Club樓層的旅客使用，整面窗景能俯瞰大阪日夜風景，在寧靜的空間中享受隨時間更換的輕食點心、軟性飲品、酒精飲料，更準備三款高湯包讓旅客親手沖泡品嚐，感受關西地區的出汁文化；而隨著大阪萬博已經登場，連杯墊都更換成可愛的大阪萬博吉祥物「脈脈」圖案。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼大阪梅北溫泉蓮Wellbeing Park，大阪うめきた温泉蓮Wellbeing Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼入住Club樓層的旅客可免費使用一次「うめきた温泉蓮Wellbeing Park」的大浴場設施，並有專屬通道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼大阪梅北溫泉蓮Wellbeing Park，大阪うめきた温泉蓮Wellbeing Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼大阪梅北溫泉蓮Wellbeing Park，大阪うめきた温泉蓮Wellbeing Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲可以俯瞰公園與大阪車站周邊景觀的無邊際泳池則需另外付費。（圖／記者蔡玟君攝）

入住Club樓層的旅客還有另一優勢，是可從專屬通道前往同步於3月最新開幕，關西地區最大的都市型SPA設施「うめきた溫泉 蓮 Wellbeing Park」，憑辦理入住時取得的QRcode可以在退房前免費體驗一次該館的大浴場設施，若想前往無邊際泳池俯瞰綠地公園、大拍美照，則需另外付費。

▲▼阪急大阪格蘭龍仕柏飯店，Hotel Hankyu GRAN RESPIRE OSAKA。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼全日餐廳「MAISON VERTE」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼阪急大阪格蘭龍仕柏飯店，Hotel Hankyu GRAN RESPIRE OSAKA。（圖／記者蔡玟君攝）

阪急大阪格蘭龍仕柏飯店唯一的全日餐廳「MAISON VERTE」，是由東京青山人氣法式餐廳「L’AS」主廚兼子大輔監製，料理融合法式餐點與創意風格，從自助早餐、精緻午餐盤、法式套餐晚餐，到下午茶與酒吧時段皆有提供。

▲▼阪急大阪格蘭龍仕柏飯店，Hotel Hankyu GRAN RESPIRE OSAKA。（圖／記者蔡玟君攝）

▲主餐採單點制，搭配數十道自助式料理。（圖／記者蔡玟君攝）

其中早餐採主餐單點制，結合日、西式約數十種料理選擇，飲品則由吧台人員製作；挑高餐廳空間同樣綠意環繞，提供優雅的用餐空間。

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▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 大阪旅遊 飯店旅館 星級飯店 日本旅遊 亞洲旅遊

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