力麗線上旅展開跑！1券可住全台8飯店　宜蘭馬告8月底閉園快衝

▲力麗馬告生態園區神木園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

力麗觀光從即日起至5月26日推出TTE線上旅展，聯合住宿券3300元，憑一券可入住全台8間旗下飯店。業者也表示，位於宜蘭的馬告生態園區將於8月底閉園，若想使用的話可要把握機會。

▲棲蘭山莊。（圖／記者蔡玟君攝）

力麗觀光此次聯合住宿券優惠憑一券可入住宜蘭力麗馬告生態園區棲蘭山莊、明池山莊，以及南投日月潭的力麗哲園飯店 日潭館、月潭館、力麗儷山林會館、日月潭館，以及屏東恆春的力麗漫旅與麗昕緹渡假會館共8間飯店。購買5張即送假日免加價券。

此外，憑3張住宿券可入住宜蘭力麗威斯汀度假酒店，並享一泊二食，或日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，贈送早餐與下午茶，並可使用溫泉水療、戶外泳池與親子遊樂設施。

▲明池山莊客房。（圖／記者蔡玟君攝）

但旅客須留意的是，宜蘭馬告生態園區因為合約到期，將於8月28日閉園，包括棲蘭山莊、明池山莊與神木園都同步關閉，因此旅客若有使用需求可要留意。

▲礁溪長榮鳳凰酒店推出全新Lounge空間「鳳凰飴號」。（圖／記者蔡玟君攝）

礁溪長榮鳳凰酒店也從即日起至5月29日推出線上旅展，住宿券主打高級洋式客房平日一泊二食，每張8388元、買5送1；另推出平日純住套票組合，揪團入住購買5套即送1套，每晚平均5998元，優惠幅度直逼3.7折。

餐飲部分則推出兩款平日餐券，皆享有旅展限定的優惠回饋。桂冠自助餐廳平日早午餐券優惠價768元；「雙饗餐券」可靈活選擇於桂冠自助餐廳享用豐盛晚餐或至鳳凰軒品嚐新宜蘭菜，優惠價998元。