迷客夏5／7起「純茶、拿鐵類」全貴5元　老賴紅茶今日先漲價

▲迷客夏5/7漲價。（圖／迷客夏提供）

記者黃士原／台北報導

喝飲料愈來愈貴了！繼老賴茶棧公告調整11款飲品售價，迷客夏也宣布5月7日起部分品項漲價5元，如果再加上4月初就調漲的可不可熟成紅茶，近期已有3家手搖飲品牌漲價了。

有網友昨日發文表示，迷客夏將於5月7日起漲價，純茶跟拿鐵等相關品項都會上漲5元，想省錢的人可以先去寄杯。迷客夏證實價格調漲消息，非牧場鮮奶類飲品將調升5元，綠光牧場鮮奶系列則維持原價，敬請消費者理解。

為感謝消費者長期以來的支持，迷客夏同步推出夏日限定優惠，即日起至5月25日，凡購買任2杯飲品，即贈送15元折價券；5月7日至5月31日，LINE好友會員登錄發票，還可參加365天飲品兌換券周周抽獎。

▲老賴茶棧11品項今起調漲。（圖／老賴茶棧提供）

由於原物料價格上漲、人力與營運費用持續上漲，老賴茶棧從今日起對部分飲品價格進行調整，包括老賴紅茶、豆香紅茶、四季青茶、茉翠香綠、青霧綠茶、文清烏龍，均從原本35元調漲為40元；鮮檸紅茶、鮮檸香青、鮮檸香綠、鮮檸青霧綠、鮮檸烏龍則從原本45元調漲為50元，共11個品項，佔全飲品約15%。

▲可不可熟成紅茶喊漲。（圖／記者曾筠淇攝）

手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」4月初也調漲售價，共有5款飲品調漲，漲幅最多5元，北部門市的「熟成冷露」、「春芽冷露」大杯從40元漲至45元；「金蜜熟成（原名：金蜜紅茶）」、「金蜜檸檬（原名：金蜜檸果）」大杯也從60元漲至63元，中杯同步調漲。

中南部門市的「熟成冷露」、「春芽冷露」大杯從35元漲至40元；「金蜜熟成（原名：金蜜紅茶）」、「金蜜檸檬（原名：金蜜檸果）」大杯原價55元漲至58元；「胭脂多多」大杯則自55元漲至60元。